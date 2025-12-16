Žena nesla do bankomatu téměř stotisícovou tržbu, obálku s penězi ztratila

  17:40,  aktualizováno  17:40
Ve Stříbře na Plzeňsku ztratila devětapadesátiletá žena obálku s tržbou, kterou v poslední listopadový den odnášela do bankomatu. Nešlo vůbec o malou sumu, obálka obsahovala 96 tisíc korun. Po cestě ji však žena upustila a ztráty si všimla až po několika minutách. K místu se vrátila, ale obálku tam už nenašla.
Prodejem pervitinu si dealeři přišli na půl milionu korun (14.4.2016).
Zvětšit fotografii

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Věc pak ohlásila policii. Obálku s penězi však mezitím nalezla jiná žena, která se procházela po stejné trase.

Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úsporami. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl

Svůj bohatý nález chtěla odevzdat městským strážníkům, kteří však zrovna byli služebně mimo pracoviště a na městském úřadě bylo kvůli víkendu zavřeno. Nálezkyně proto počkala do dalšího dne a odevzdala nalezené peníze pracovníkům městského úřadu.

„Obálka s penězi byla následně předána členu představenstva společnosti, které tržba patřila. Ten také osobně poděkoval nálezkyni, která celý obnos uschovala a následně poctivě odevzdala,“ uvedla policejní mluvčí Iva Vršecká.

Autor: