Průmyslové školy těžko shánějí učitele, jako údržbáři si vydělají mnohem víc

„Kdyby nám všichni důchodci, kteří u nás učí, řekli končíme, zítra nepřijdeme, školu budeme asi muset zavřít,“ posteskla si ředitelka Střední průmyslové školy a Střední odborné školy profesora Švejcara v Plzni Jarmila Konopová. Škola totiž zaměstnává 91 učitelů, z toho je 15 důchodců.

Nedostatek kantorů řeší i ředitelka Střední průmyslové školy Tachov Romana Košátková. „Nemáme učitele pro elektroobory, pro obráběče, truhláře, technická zařízení budov. Jediný obor, který je plně obsazený, jsou informační technologie. Jestli nám někdo nepomůže, bude obrovský problém s otevíráním oborů,“ upozornila ředitelka.

Sází na pomoc sdružení Teo pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov, které vzniklo při tachovské průmyslovce v roce 2004. „Je několik variant pomoci, ale musí to odsouhlasit celé sdružení,“ líčí Košátková bez bližších podrobností. Do sdružení patří 16 firem.

Nástupní plat 32 tisíc hrubého

I Košátková je ráda za kantory, kteří přesluhují důchodový věk. Z 54 učitelů je jich ve sboru osm. „Kdyby teď řekli, že půjdou do důchodu, byl by to velký problém,“ nastiňuje Košátková, která se svými kolegy každý den telefonuje na všechny strany, aby učitele našla. „Jsme na tom tak špatně proto, že v okolí je tolik firem, tolik výrobních hal, tolik možností zaměstnání,“ upozorňuje.

Oslovila prý i absolventy školy. „Říkají mi, že by rádi šli učit, že se jim škola líbí nebo že k ní mají silný vztah, protože tu studovali, ale přejdeme na plat a je to nepřekročitelná bariéra. Argumentují tím, že mají malé děti, že je musí uživit, že musí splácet půjčky,“ líčí Košátková. „Když řeknu absolventům školy, kteří už někde pracují za 50 tisíc korun čistého, že jim mohu dát nástupní plat 32 tisíc korun hrubého, smějí se mi,“ dodává.

Na webu Teo jsou nabídky pro elektrikáře od firmy BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service s.r.o. za 33 až 45 tisíc korun s náborovým příspěvkem 50 000 korun. Pomocnému dělníkovi stejná firma nabízí 30 až 35 tisíc korun. Firma KDK Automotive Czech s.r.o. zase hledá provozního elektrikáře či elektromechanika a nabízí mu 45 až 60 tisíc korun. Firma RSF Elektronik s.r.o. zase shání obsluhu CNC obráběcího centra za 35 až 60 tisíc korun s náborovým příspěvkem 50 tisíc korun.

Školství potřebuje i mladé kantory

„Doufáme, že všechny obory otevřeme, ale je to o přemlouvání a o jednání, jak to vyřešit. Jediné řešení je, že přemluvím ty, kteří už šli do důchodu,“ uvedla ředitelka tachovské školy. Školství ale podle ní potřebuje i mladé, kteří mají nápady, jsou vstřícnější k novým technologiím. „Platy učitelů se musí zvýšit minimálně o 10 tisíc korun, abychom dorovnali údržbáře,“ míní Košátková.

Mluví se podle ní o tom, jak jsou učitelé dobře placení, ale to by prý měla u dveří frontu zájemců, která tam není. „Snažím se do školy dostat víc peněz, máme tu rozjetých asi šest projektů, díky kterým mají učitelé šanci na přilepšení, ale stejně to není o částce 50 tisíc korun čistého jako v okolních firmách,“ posteskla si Košátková.

Ředitelka plzeňské školy Konopová uvedla, že výuku zatím má pokrytou, ale jen díky důchodcům a díky tomu, že od září nastoupí studenti Západočeské univerzity v Plzni. Jeden z pátého ročníku elektrofakulty, na matematiku zase student fakulty aplikovaných věd. „Není ale jisté, že po dokončení školy k nám oba nastoupí natrvalo,“ nastínila Konopová. Češtinu a angličtinu učí studentky pedagogické fakulty.

Škola se marně snažila sehnat odborníka z praxe, který by učil pravidelně třeba každé pondělí na tři hodiny. „To se nám nepoštěstilo. Z praxe jiných škol ale víme, že to není dobré, protože když mají druhé zaměstnání, nemohou dělat třídního či dohledy o přestávkách a další věci,“ vysvětlila Konopová. Problém je podle ní i to, že do pěti let se do důchodového věku dostane dalších deset kantorů.

27. června 2021