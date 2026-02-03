Řidič kamionu zkolaboval za jízdy. Poškodil zeď a lampu, zastavil až o dům

  15:48,  aktualizováno  15:48
Nehodu kamionu na Plzeňsku vyšetřují od úterního rána dopravní policisté. Osmačtyřicetiletý šofér vyjel ve Stodě ze silnice, poškodil kamennou zeď, sloup veřejného osvětlení a zastavil se až o dům. Zřejmě ho během jízdy postihla zdravotní indispozice.
Kamion najel ve Stodě na Plzeňsku do domu. Řidiče se zřejmě během jízdy udělalo špatně. (3. února 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se odehrála těsně před sedmou hodinou na Domažlické ulici. Podle policejního mluvčího Ondřeje Hodana jel kamion po Stodu ve směru na Plzeň.

„Z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, následně na levý chodník, kde se bokem střetl se sloupem veřejného osvětlení, poškodil kamennou zeď a skončil opřený o fasádu domu,“ popsal Hodan.

I přesto, že stříška nad vchodem do objektu projela řidiči čelním oknem do kabiny, vyvázl s lehkým zraněním.

Kamion najel ve Stodě na Plzeňsku do domu. Řidiče se zřejmě během jízdy udělalo špatně. (3. února 2026)

„Sanitka ho transportovala do Stodské nemocnice k dalšímu vyšetření,“ potvrdil lehké zranění řidiče za záchrannou službu Luboš Bouček.

Nikomu dalšímu se nic nestalo. „Ani lidem z domu ani kolemjdoucím. Statika domu nebyla narušena,“ doplnil za hasiče Petr Poncar.

Dechovou zkoušku měl muž negativní. Jak přesně k nehodě došlo, zjišťují nadále dopravní policisté. Pravděpodobně ale řidiče během jízdy postihla zdravotní komplikace.

