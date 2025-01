Obyvatelé Štěnovic už nemusejí dlouhou oklikou, Úhlavu překlenula lávka

Konstrukce svařená na místě před usazením ze tří částí váží přes 40 tun. Podle vyjádření Petra Duníka, projektanta stavby a jednatele společnosti Staticity, je lávka navržena tak, aby po dobu své životnosti vyžadovala minimální údržbu.

„Délka kovové konstrukce je 40,6 metru, šířka 3,4 metru, volná šířka pro uživatele je 2,5 metru. Je zavěšena jeden metr nad úrovní stoleté vody. Na levém břehu vyroste příjezdová rampa ve směru toku, aby nebránila případné velké vodě, na pravém končí ve svahu a nájezd se přizpůsobí původnímu stavu,“ informoval Duník.

„Lávka napojí Štěnovice na cyklostezku vedoucí z Plzně na jih do Přeštic. Pro cyklisty jedoucí po stezce vznikne samozřejmě zajímavá možnost občerstvit se ve sportovním areálu, který je hned za řekou. Stavba je ale důležitá hlavně pro obyvatele Štěnovic, protože do míst, kam lávka vede, se dříve dostávali dvoukilometrovou oklikou přes most u zámku. Tam není příliš místa a nebylo to bezpečné ani pro chodce, ani pro projíždějící auta,“ řekl starosta Štěnovic Jan Polívka.

Štěnovice za vybudování lávky a asfaltové příjezdové silnice v louce zaplatí zhruba 22 milionů korun, přičemž okolo 14 milionů má pokrýt dotace z evropských fondů.

V současnosti se jedná o tom, jak vyřešit pokračování cyklostezky vedoucí z Plzně na jih regionu. Definitivní podobu už má z krajského města do Radobyčic a Útušic, nyní je v jednání trasa na katastr Štěnovic a dál.