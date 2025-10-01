Řidiči se pod kolem nezabrzděného kamionu zaklínila noha, kolos mu ji rozdrtil

Všechny složky záchranného systému vyjížděly do firmy ve Štěnovicích před osmou hodinou ráno. Devětapadesátiletý polský řidič měl zaklíněnou nohu pod kolem kamionu.
Než ho záchranáři mohli odvézt do nemocnice, museli ho hasiči zpod kolosu nejprve vyprostit. „Využili jsme jako osobní a věcnou pomoc vysokozdvižný vozík s obsluhou. Dále jsme nadzdvihli nákladní automobil pomocí zdvihacích vaků,“ popsal mluvčí hasičů Petr Poncar. Vyproštění trvalo zhruba čtyřicet minut.
Šofér utrpěl velmi vážné zranění. „S devastačním poraněním dolní končetiny a ve vážném stavu jsme ho transportovali na emergency Fakultní nemocnice Plzeň,“ upozornila mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.
Zpočátku nebylo jasné, jak se nehoda stala. Policejní mluvčí Michaela Raindlová později řekla, že řidič připojoval návěs a kamion se rozjel. „Podle dosud zjištěných skutečností zřejmě svůj vůz dostatečně nezabezpečil proti pohybu a došlo ke střetu,“ uvedla.
Dechovou zkoušku u zraněného muže nemohli policisté vzhledem k jeho zdravotnímu stavu provést. Nehodou se nadále zabývají dopravní policisté z Plzně-venkova.
27. srpna 2025