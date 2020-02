Výběr dodavatele západního okruhu Plzně se kvůli námitkám opět posunul

Proč se termín pro výběr dodavatele znovu přesunul, tentokrát na únor? Zdůvodnění je poněkolikáté stejné. Zájemci o zakázku se dožadují vysvětlení k zadávací dokumentaci, upozorňují na její nedostatky nebo mají výhrady ke smlouvě o dílo. Dokumenty se proto mění.

„Byla řada dotazů a my jsme na ně museli reagovat a upřesňovat zadání. S každým upřesněním musíme prodloužit termín pro všechny uchazeče,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Upřesňování se ale táhne od loňska. Náměstek hejtmana tvrdí, že se stále ještě dá zvládnout termín daný evropskou dotací. Stavba má být hotová za 34 měsíců a dokončená zhruba v půlce roku 2023.

„Zatím to stíháme. Doufám, že v únoru budeme mít vybráno,“ říká Čížek. Domnívá se, že technické dotazy související se zadávací dokumentací už byly zodpovězené. Čížek nicméně připouští, že může přijít další série dotazů. „Ale doufám, že už ne, protože jich byly stovky. Snad se munice vystřílela,“ uvedl. Podobně ale Pavel Čížek doufal na začátku prosince.

Nabízí se otázka, jestli zadání zakázky a návrh smlouvy o dílo byly u tak důležitého projektu připraveny dobře, když je nutné je tolik upravovat.

Soutěž o zakázku začala v první polovině září

Zadavatelem zakázky je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Soutěž o zakázku začala v první polovině září a už 23. září přišlo první vysvětlování dokumentace a první prodloužení termínu pro přijímání nabídek na 1. listopad. Pak se prodlužovalo znovu. I proto, že některé připomínky zájemců byly oprávněné a upozorňovaly na nedostatky v zadávací dokumentaci.

Zastupitel městského obvodu Plzeň 3 Martin Ptáček z Pirátů, který se zajímá o dopravní problematiku, se domnívá, že zakázka nebyla dobře připravená. „Roky Plzeň zajišťovala pozemky pro stavbu a kraj měl celou dobu na to, aby zadávací dokumentaci připravil. Myslím, že to hodně podcenili, a domnívám se, že to ukazuje na diletantství,“ řekl Ptáček.

Například v lednu jeden ze zájemců o zakázku vznesl námitky, že se zadavatel úpravou smlouvy o dílo snaží zbavit svých povinností. Tvrdil, že nutí zhotovitele prověřovat úplnost a správnost zadávací dokumentace, soulad jejich částí mezi sebou.

Kvůli výhradám se lhůta pro podání nabídek prodloužila

„Taková snaha ze strany zadavatele je nehorázná už jen proto, že na přípravu zadávací dokumentace měl zpravidla řadu let, zaměstnal desítky odborníků, a to vše jen proto, aby sestavil zadávací dokumentaci,“ uvedl zájemce ve svých výhradách.

Advokátní kancelář zastupující kraj sice námitky odmítla, ale zároveň také s ohledem na vysvětlení dokumentace a změny ve smlouvě o dílo prodloužila lhůtu pro podání nabídek z 21. na 27. leden 2020.

Kvůli oprávněným výhradám k soupisu prací a úpravám zadávací dokumentace se pak 8. ledna termín pro podání nabídek znovu prodlužoval do 10. února.

Z opakovaného posunování termínu pro výběr stavebníka nemají žádnou radost zástupci Plzně, pro kterou je okruh vysněnou silnicí už léta.

„Je to odpovědnost zadavatele, ale je otázka, jestli je dál a dál nutné ten termín pro odevzdání obálek oddalovat. Každé oddálení je nepříjemné,“ konstatoval náměstek primátora Plzně pro dopravu Michal Vozobule.

První etapa byla hotová v září 2014

Druhá etapa západního okruhu Plzně je klíčová dopravní stavba. Silnice má odvést část tranzitní dopravy zejména z Karlovarské a Klatovské třídy v Plzni. Ty bývají přetížené a denně po nich projedou desítky tisíc aut.

Cena za zhruba 3,5 kilometru dlouhou druhou část okruhu od Křimic na Severní Předměstí Plzně se odhaduje na zhruba 2,1 miliardy korun.

Dotace z EU bude dělat 1,5 miliardy. Zbytek do vysoutěžené ceny by měl uhradit především Plzeňský kraj. Jeho představitelé zatím počítali s tím, že spoluúčast kraje bude přibližně 300 milionů, ale přiznávají, že cena může být vyšší.

Nová část okruhu spojí Křimickou ulici a Karlovarskou třídu. První etapa, dlouhá přibližně 2,5 kilometru mezi Domažlickou a Křimickou ulicí, byla hotová v září roce 2014.

Celková délka okruhu po dokončení bude zhruba šest kilometrů. Komunikace pak propojí Borská pole a Severní Předměstí Plzně.