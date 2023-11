Plzeňské muzeum vystavilo hnízdo sršně asijské, bylo v něm 800 jedinců

Průzkum, který provedli odborníci z muzea, ukázal, že velká část jedinců byla ve stádiu kukel, takže se nestihla vylíhnout.

„Napočítali jsme v něm 800 jedinců, 450 z toho byli samci a zbytek dělnice a pouze pět královen. Překvapivou informací je ta, že sršeň nedokončila vývoj. Vypadá to, že ten bude v Čechách trvat déle než v jižních zemích,“ uvedl Jan Walter z muzea s tím, že postavit podobné hnízdo sršním trvá zhruba měsíc.

Vědci z Entomologického ústavu provedli u hmyzu analýzu DNA. „Zjistili, že linie pochází z Evropy, nedokážeme přesně zjistit stát, ale je to linie od královny z Francie. Rozhodně nejde o jedince, kteří by přicestovali přímo z Číny,“ dodal.

Sršeň asijská, která se specializuje na lov včel pro své larvy, se poprvé v České republice objevila začátkem října právě v Plzni ve Skvrňanech. Odborníci pak během několika dní vypátrali její hnízdo zhruba kilometr od prvního nálezu, což bylo v ulici Nade Mží v Předních Skvrňanech směrem k zahrádkářské kolonii. Bylo v koruně akátu ve výšce zhruba 15 metrů a bylo větší než lidská hlava.

Hasiči sršně otrávili speciálním plynem, až poté hnízdo snesli dolů a předali odborníkům ze Západočeského muzea, kteří zjišťovali, kolik v něm bylo jedinců a hlavně královen.

„Jsme rádi, že nám hasiči vyšli vstříc a hnízdo zcela nezničili. Vzhledem k tomu, že jde o úplně první hnízdo svého druhu u nás, chtěli jsme jej zachovat. Můžeme jej tak i nadále analyzovat a fotit,“ řekl při předání prvního doloženého hnízda sršně asijské v České republice Jan Walter.

Mravenčí práce pinzetou

Žádné další hnízdo při průzkumu lokality už vědci nenašli. Hnízdo opatrně rozebírali, aby ho nepoškodili. Pinzetami vybírali jedince, kteří v něm žili a zkoumali je. Dobrou zprávou bylo, že se další královny nestačily vylíhnout a nezaložily tak novou generaci.

Hnízdo invazního druhu se podařilo najít díky specialistovi na společenský hmyz Luďku Šuldovi. Ten nejprve ulovil několik jedinců, nechal je vyhladovět, pak je nakrmil a sledoval, kam letí. Pak už podle něj nebylo těžké tak velké hnízdo najít. Sršni si ho postavili nedaleko dálnice.

Na to, jak se invazní druh dostal do Plzně, jsou dvě teorie. Buď sem hmyz přilétl ze sousedního Bavorska, nebo byl do Plzně přivezen kamionem, nejspíše ze Španělska.

Nahlédněte do hnízda sršně asijské z Plzně (11. 10. 2023)