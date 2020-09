Rosa a tráva na kolejích udělaly z motoráku sáňky, říká svědek neštěstí

„Strojvedoucí nemohl dělat vůbec nic. Seděl v kabině do poslední chvíle, sledoval přístrojovou desku, snažil se situaci zachránit, ale nešlo to. Osobní vlak jel po smyku, kola se mu netočila. Z motoráku se doslova staly sáňky na ledu,“ řekl svědek nehody.



Podle něj je viníkem střetu dvou vlaků, při němž se zranilo 19 lidí, vysoká tráva v kolejišti.

„Odhadem deset až dvacet centimetrů nad kolejnicemi. Ta se dostala pod ocelová kola. Navíc to ráno byla poměrně velká rosa,“ vyjmenoval důvody muž, jehož identitu redakce zná, ale přál si zůstat v anonymitě.

Motorák jedoucí od Pocinovic směrem na Domažlice vjel ve středu na kdyňské nádraží na druhou staniční kolej, která je méně používaná. Adheze byla minimální, téměř nulová.

„Kolejnice této koleje nebyly oblýskané jako na hlavní průběžné koleji, což znamená, že se po nich až tak moc nejezdí. Byly pokryté silnou rosou a suchou trávou. Strojvedoucímu se nepodařilo přes jeho maximální úsilí motorový osobní vlak zastavit pro výstup a nástup cestujících a jeho vlak jel nekontrolovatelně dál až na výhybky, kde se střetl s právě vjíždějícím služebním vlakem, v jehož čele byla konstrukčně silnější lokomotiva - lokotraktor,“ objasnil muž.

Podle něj kola vlaku přilnou ke kolejnicím daleko lépe, když jsou kolejnice často používané a z pohledu laika se lesknou. V tomto případě ale byly málo ojeté a navíc znečištěné.

Čtyřiadvacetitunový motorák pak narazil do stotunového kolosu, který jel v opačném směru. Jeho strojvedoucí ještě houkal a začal rychločinně brzdit, aby zabránil střetu.

Motorák po nárazu letěl asi deset metrů vzduchem

I tak podle člověka obeznámeného se situací motorák po čelním nárazu „letěl“ asi deset metrů vzduchem, jak jej silnější lokomotiva tlačila před sebou. Osobní vlak přitom vykolejil a skončil v jiné koleji, než po které původně jel, asi dvacet metrů od místa střetu.



Kdyby to ráno nejel mimořádně od Domažlic měřící služební vlak vedený lokotraktorem, motorák by vjel do kdyňského nádraží po dopravní koleji, po které jezdí většina vlaků.

„Nebo stačilo, kdyby služební vlak vjel do nádraží o deset sekund dříve, s motorákem by se nesrazil. Maximálně by osobní vlak poničil výhybku, než by zastavil. Ale rozhodně by se nezranili cestující,“ přemýšlel o možných variantách muž.

Podle něj je strojvedoucí zkušený a opatrný člověk, který dodržuje předpisy a do kdyňského nádraží vjel předepsanou rychlostí.

Inspekce zatím příčiny komentovat nechce

Podle ředitele odboru provozu osobní dopravy Českých drah Tomáše Mohra je jednou z reálných možností, proč vlak nemohl zastavit, právě špatný stav železniční infrastruktury.

„Je prokazatelné, že vlak jel ve smyku dlouhou dráhu. Mohlo dojít ke zhoršení adhezních podmínek a tím pádem nastala nekontrolovatelná jízda drážního vozidla,“ popsal Mohr s tím, že konečný výsledek vyšetřování ale je na Správě železnic a Drážní inspekci.

České dráhy již ve středu uvedly, že strojvedoucí se snažil zastavit na nádraží, aby mohli nastoupit a vystoupit cestující, ale nešlo mu to. Projel pak návěstidlem, kde svítila červená, a srazil se s lokotraktorem. Podle informovaného zdroje byla brzdná dráha dlouhá kolem 290 metrů.



„Motorový vůz byl v pondělí na kompletní technické kontrole včetně brzdového zařízení a vše bylo v pořádku,“ sdělila mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.



Drážní inspekce otázku vysoké trávy jako možné příčiny nehody komentovat nechtěla.

„Veškeré informace k mimořádné události ve Kdyni zazněly již včera. Aktuálně již probíhá šetření a v jeho průběhu Drážní inspekce žádné informace nezveřejňuje. Veškeré informace budou až v závěrečné zprávě,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.



Padesátiletý strojvedoucí motoráku se při nehodě vážně zranil, v kabině zůstal zaklíněný. Vyprostit ho museli hasiči. Letecká záchranná služba ho přepravila do pražského Motola, kde se podrobil operaci.

Vážná zranění utrpěli ještě další tři lidé. Cestující už stáli před kabinou strojvůdce a připravovali se, že na zastávce vystoupí. Ostatních patnáct lidí ve vlaku utrpělo středně těžká a převážně lehká zranění, mezi nimi bylo pět dětí.