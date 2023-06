Vážnou srážku traktoru s policejním autem bude soud řešit úplně od začátku

Policejní octavia skončila po přemetech v příkopu na boku, traktor srážka rozlomila na dva kusy. Záchranáři do nemocnice převáželi těžce zraněnou spolujezdkyni z policejního auta, jeho šofér měl zhmožděniny a tržnou ránu.

S pohmožděninami a poraněnou plící skončil v nemocnici i traktorista Jaroslav Jurčík. Šestapadesátiletého Jurčíka v úterý už podruhé obžaloval státní zástupce Pavel Reiser z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

„Začal z hlavní silnice odbočovat vlevo v době, kdy už byl předjížděn služebním vozidlem Policie ČR. Vozidlo policie pronásledovalo ujíždějící BMW a mělo zapnuté zvukové výstražné zařízení a maják. Následkem toho došlo v levém jízdním pruhu ke srážce policistů s traktorem,“ popsal státní zástupce.

Případ je u soudu už podruhé, ale zase na úplném začátku. Původní odsouzení traktoristy k zaplacení 20 tisíc korun na jaře zrušil odvolací soud a případ vrátil zpátky do Tachova. Původní soudce už ale odešel z justice.

„Nesouhlasíme s přečtením původních protokolů, trváme na jednání od počátku,“ prohlásil včera obhájce Pavel Kroupa. Soudkyně tak musí všechny znovu vyslýchat.

Honička ve dvoustovce

Po BMW bylo 3. října 2019 dopoledne vyhlášené pátrání. Podle kriminalistů v něm ujížděl muž, který se snažil vyhnout zatčení. Do terénu vyjela i hlídka policistů z Boru. Na okraji městečka jelo hledané auto proti nim.

„Otočili jsme se, zapnuli na autě výstražné zařízení a hlásili operačnímu důstojníkovi, že nám auto ujíždí,“ líčil v úterý u soudu policejní řidič.

Kamera v policejním autě zaznamenala, jak se octavia hnala po silnici na Stříbro rychlostí blížící se až dvoustovce, druhé auto jí ujíždělo. Záznam z policejní kamery ale končí několik desítek sekund před nehodou.

„Celé Holostřevy jsou v zatáčce. Traktor jsem začal předjíždět, protože nehrozilo nebezpečí. Po výjezdu ze zatáčky jsem viděl pronásledované vozidlo, pak došlo ke srážce s traktorem,“ vypověděl policista.

Spolujezdkyně v policejním autě podle svých slov stačila vykřiknout. „Kola od traktoru se najednou zlomila do strany. Pak to bylo jako náraz do zdi. Když odbočuje traktor, kvůli podřazení skoro zastaví. Tady ale jel pořád,“ řekla policistka.

Obžalovaný traktorista obvinění odmítá. „Cítím se nevinen. Zavinil to někdo jiný a ten požaduje zaplatit škodu. Je to nesmysl,“ prohlásil traktorista, který podle svých slov dvacet let učil jezdit vojenské řidiče, včetně šoférů autobusů.

„Naučil jsme se při řízení myslet i za druhé. Musel jsem podřadit, ve dvacetikilometrové rychlosti by se při odbočování traktor převrátil. Je nesmysl, že bych začal odbočovat, když by bylo auto vedle mě,“ prohlásil Jurčík.

„Policejní auto ve vysoké rychlosti narazilo do předního kola traktoru, ten už byl při odbočování kolmo k silnici. Žádné houkání jsem neslyšel. Jsem přesvědčený, že jsem v traktoru určitě nemohl udělat nic jinak. Jediné, co jsem mohl udělat, že bych ten den zůstal doma,“ popsal svou verzi události Jurčík.

Soud bude pokračovat výslechy znalců. Obžalovaný je ohrožen až čtyřletým trestem.