Neodstoupím, reaguje ředitel elektroprůmyslovky Volák na petici učitelů

Petici odeslali náměstkovi hejtmana pro školství Vladimíru Krocovi. „Pan náměstek Kroc vzkázal, že petici prostuduje a ozve se nám, takže čekáme na termín schůzky,“ uvedla zástupkyně ředitele pro Vyšší odbornou školu Jana Koprdová.

Na pondělním zasedání zastupitelstva Plzeňského kraje na Kroce apelovala opozice, že ve škole není vše v pořádku. Náměstek na to reagoval, že o tom ví a situaci hodlá řešit. Sejde se prý s oběma stranami sporu.

Volák uvedl, že věc řeší Plzeňský kraj, který ho vybral na základě nějaké vize. „Díky ní se má škola posunout, o což se snažím, ale to ve škole způsobuje pnutí. Škola nemůže zůstat v podobě, ve které byla před deseti, patnácti lety, potřebuje vývoj. Musíme se otevřít novým formám a metodám výuky a chápu, že pro některé kolegy je to více práce a méně komfortu, ale pokud chce škola fungovat dál, procesem změny projít musí,“ sdělil Volák.

„Dnes výuka není o tom, že přijde pokyn, pak kontrola a nakonec případný postih. Takto se učilo před mnoha lety. Dnes je třeba žáka motivovat, aby ho výuka bavila,“ sdělil Volák.

Nechce odcházet od rozdělané agendy

Odstupovat nehodlá, protože nechce odcházet od rozdělané agendy, kam patří třeba přestavba jídelny, která je na dohled.

Kdyby Volák odstoupil, bylo by to podruhé v krátké době. Jako dlouholetý ředitel science centra Techmanie totiž odstoupil z funkce ředitele po 16 letech v roce 2021, kdy se centrum po covidu dostalo do finančních problémů a hovořilo se o tom, že organizace potřebuje restart.

Krátce na to vyhrál Volák výběrové řízení na ředitele školy, která patří mezi desítku největších středních škol v republice. Ve škole je některými kolegy považován za politického nominanta.

„Pan Volák měl koncepci, s kterou šel do výběrového řízení na ředitele školy, chybí mu ale realistická strategická vize, není schopný realizovat deklarované záměry, má fatální nedostatky v komunikaci se zaměstnanci a sociálními partnery,“ popsala Koprdová.

Podle ní nebyl výběr Voláka ze strany kraje před zhruba dvěma lety dobrou volbou, když neměl zkušenosti ze školského prostředí. „Kraj měl přitom na výběr další dva dobré kandidátky zevnitř školy,“ uvedla Koprdová.

Tehdy se přihlásili Jan Plzák a Pavel Anderle. „Pavla Anderleho si tu všichni přáli. Je klidný, schopný, byl a je zástupcem ředitele a vedoucí katedry výpočetní techniky, je to člověk, za kterým by tu lidé stáli,“ popsala Koprdová.

Porady bez výsledku, ničí fungující procesy

Náměstek ředitele České školní inspekce Karel Kovář uvedl, že školní kolektiv daleko lépe přijme někoho, kdo je zevnitř školy než někoho, kdo tam nepracoval. „Ideální je, když si ředitel vychovává nástupce, který je schopný školu převzít a zná ji, to pak bývá dobře přijímaná změna,“ uvedl Kovář.

„Na druhou stranu chápu, že kraj kvůli velikosti školy volil více manažera než učitele a očekával od něj větší spolupráci s externími subjekty. Ale v tom případě musí ředitel velmi dobře komunikovat s pedagogickým vedením školy, na který přenese velkou část kompetencí,“ doplnil Kovář. Školní inspekce podle něj zjistila, že zjitřená situace ve škole nemá vliv na kvalitu výuky.

Kritici Voláka upozorňují například na to, že ředitel vede nekonstruktivní porady bez výsledku a s nejasně stanovenými úkoly, ničí fungující procesy a vztahy, návrhy a předložená řešení zpochybní a odmítne. Sám však jiná či jejich úpravy nenavrhne a ve výsledku nijak nerozhodne. Vyjadřuje se s despektem o práci jiných, zaměstnanci dostávají nesmyslné úkoly, nerespektuje organizaci školního roku.

Pokud Volák nerezignuje, všech devět zástupců ředitele, kteří zajišťují pedagogický chod školy, podá k 30. červnu rezignaci. To podle Voláka není konstruktivní řešení.

„My nejsme banda kverulantů, která dělá problémy každému řediteli, jak jsme líčeni některými aktéry, ale jenom chceme, aby věci fungovaly,“ doplnila Koprdová s tím, že pokud kraj vypíše výběrové řízení, opět se najdou zevnitř školy kvalitní kandidáti, kteří budou mít podporu učitelského sboru.