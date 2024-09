Žalobce žádá za smrt motorkáře osm let. Jen jsem se bránil, tvrdí koloběžkář

Za těžké ublížení na zdraví, které skončilo smrtí, hrozí Navrátilovi osm až 16 let za mřížemi.

Obhájci naopak požadují pro souzeného muže osvobození, v případě uznání viny pak výrazné zmírnění sazby hrozícího trestu. Verdikt soudců se dozvědí v říjnu.

K tragickému setkání obou mužů došlo loni v létě. Navrátil jel na koloběžce z oslavy v Přešticích směrem na Příchovice, stejným směrem jel i Antonín M. na motorce. Tomu vadilo, že koloběžkář není dostatečně osvětlený. Podle spisu motocyklista dvakrát udeřil jedoucího koloběžkáře zezadu do těla, a pokaždé ho tím poslal do příkopu. Nakonec se na silnici poprali.

Souzený muž motorkáře znehybnil – podle obžaloby ležel na zemi pod ním a rdousil ho chvatem známým jako kravata. Při tom došlo i ke zlomenině jazylky. Otok uvnitř krku, zlomeninu a změny orgánů kvůli nedostatku kyslíku znalci odhalili až při pitvě. Při nočním ohledání těla na místě činu neviděli na krku mrtvého žádné stopy násilí.

Když na místo dojeli první svědci, koloběžkář podle spisu povolil sevření soka, pak naskočil na koloběžku a odjel pryč.

„Strašně mě to mrzí. Představte si, že jdete po ulici, někdo vás napadne a tohle se stane. Já jsem se ale opravdu celou dobu jen bránil. Jediné, po čem jsem toužil, bylo jít domů za svými holkami. Ani na zlomek sekundy jsem neměl ponětí, že bych mu ubližoval. Kdybych ho držel v kravatě, měl by volné ruce. Ale on je volné neměl, aby mně neublížil,“ vysvětloval dnes Navrátil soudcům ve svém posledním slovu.

Spor o to, jak motorkář zemřel

Obhajoba se snažila zpochybnit závěry vyšetřování posudkem Jiřího Strause, znalce z oblasti biomechaniky. Ten na základě mezinárodních studií vysvětloval, že si motorkář s helmou na hlavě může zlomit jazylku při pádu. „Je to vzácné, ale dojít k tomu může,“ řekl znalec.

Soudní lékaři to ale tak nevidí. „Kdyby to mělo být způsobené řemínkem od zapnuté přilby, na krku by musela být strangulační rýha. Ta tady nebyla,“ odmítl soudní lékař Jiří Hladík.

Advokát Václav Polomis připomněl, že jezdec na motorce měl v těle alkohol a THC, účinnou látku, která je v marihuaně. „Obžalovaný si je vědom následku a trápí ho to. Navrhujeme, aby vše bylo hodnoceno jako nedbalostní čin. Hlavním cílem obžalovaného bylo odvrátit útok, ne způsobit smrt. Agresorem v potyčce byl poškozený, obžalovaný se bránil, bál se o život. Klient nikdy neměl v úmyslu mu ublížit, jednal instinktivně, sám neměl možnost z místa utéct. Jen ho zpacifikoval, aby nepokračoval v dalším útoku,“ argumentoval advokát Polomis, proč by soudci měli souzeného zprostit obvinění, případně čin překvalifikovat na ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. Pak by souzenému za smrt soka hrozilo od dvou do osmi let vězení.