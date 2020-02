Žena křivě obvinila exmanžela ze zneužívání syna, musí mu zaplatit 30 tisíc

„Soud zamítl odvolání obžalované proti rozsudku okresního soudu. Nově soudci uložili ženě povinnost zaplatit poškozenému náhradu nemajetkové újmy ve výši 30 tisíc korun,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchová. Verdikt je pravomocný.

Závěr klatovského okresního soudu z loňského listopadu přitom byl, že muž v rámci trestního řízení nedostane ani korunu, a pokud bude peníze požadovat, má ženu zažalovat v občanskoprávním sporu.

Bývalý manžel původně požadoval pět milionů za útrapy, kterými si musel projít po nepravdivém obvinění ze zneužívání syna.

„Podstupoval jsem psychologická i sexuologická vyšetření. Závěr byl takový, že nejsem pedofil a ničeho jsem se nedopustil. Křivé obvinění ze zneužití malého dítěte mi způsobilo velkou psychickou újmu. Několikrát jsem musel vysvětlovat kamarádům i známým, z čeho jsem byl křivě obviněn. Nevěděl jsem, jestli mi budou věřit. Bylo to nepříjemné při komunikaci s učitelkami ve školce i škole. Je to velké stigma, které se ne u všech lidí, kterým jsem vše vysvětloval, podařilo odstranit. Poškodilo to mé sebevědomí v komunikaci s lidmi, ztrátou elánu i energie,“ odůvodnil muž výši částky.

Pokud bude chtít vysoudit víc peněz, bude muset ženu žalovat v civilním sporu. Jenže ta řekla, že má kvůli exekuci zmrazené všechny účty.

Kvůli sporům s exmanželem dostala už druhou podmínku

Podle státního zástupce žena navedla jejich pětiletého syna, aby tvrdil, že ho otec zneužíval. U soudu obžalovaná tvrdila, že dítě jen řeklo před babičkou, co mu údajně otec dělal.

„Já mám svědomí čisté. Nic z toho, co je v usnesení o trestním stíhání, není pravda,“ odmítala žena obvinění.

Podle státního zástupce se snažila o to, aby byl její bývalý manžel trestně stíhaný a tím mu byl znemožněn kontakt s dítětem. To bylo nakonec svěřeno otci.

Předloni v listopadu žena u soudu uvedla, že syna vídá jednou za dva týdny v dětském krizovém centru a pod dohledem odborníků.

Kvůli sporům o dítě dostala žena už druhou podmínku. Předloni byla odsouzena za to, že odmítala syna předat ve stanovenou dobu otci, a když přišli policisté se sociálními pracovnicemi, žena jednu z úřednic napadla.

Ženě hrozí trest za křivé obvinění exmanžela (28. 22. 2018)