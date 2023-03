Snil o tom, že bude řídit autobus, tak ho ukradl. Ujel však jen pár set metrů

Mladík si svůj sen, stát se řidičem autobusu, chtěl splnit i přesto, že žádné řidičské oprávnění nevlastní.

Odstavený autobus na autobusovém nádraží v Poděbradově ulici v Domažlicích ho zlákal 16. ledna krátce před půlnocí. Policisté o případu informovali až dnes.

„Bez použití násilí si dotyčný otevřel přední dveře u autobusu. Po zjištění, že se v zapalovací skříni nachází klíč, autobus nastartoval a z autobusového nádraží s ním odjel na hlavní pozemní komunikaci,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Hned při vyjíždění z nádraží ale vyjel vlevo mimo silnici a přední částí autobusu vrazil do betonového květináče. To ho neodradilo a pokračoval dál do ulice Prokopa Velikého. Pak odbočil doleva do ulice Švabinského, kde narazil do svislé dopravní značky a nakonec do travnatého svahu.

Po sérii karambolů z vozu vystoupil a odešel pryč. Autobus nechal stát odstavený napříč ulicí Švabinského a tím ji celou zablokoval.

Domažličtí policisté, kteří lokalitu a místní dobře znají, samozvaného řidiče vypátrali. Dopomohly jim k tomu kamerové záznamy.

Mladík z Domažlicka se ke všemu přiznal a mužům zákona vysvětlil, že si chtěl zkrátka splnit svůj sen a alespoň na chvilku se stát řidičem autobusu.

Případem se domažličtí policisté nadále zabývají. Šoférovi sdělili podezření ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci.