Soukromé školy v Plzni jsou přeplněné, nemají se ale kam rozšiřovat

Třeba plzeňská soukromá škola Easy Start odmítá velké množství dětí. „Bereme 16 dětí na třídu, a kdybychom vzali všechny, bylo by jich ve třídě 40 nebo i 50,“ líčí ředitelka školy Hana Paušová. Poslední dva roky podle ní rodiče telefonují víc, protože když zjistí, že je v první třídě třeba 30 dětí, mají zájem o menší kolektiv.

„Kvůli přeplněným třídám ve státních školách nás kontaktují i rodiče, kteří o soukromé škole nikdy dříve neuvažovali,“ vysvětlila Paušová, která před založením školy před patnácti lety stála v čele státní školy. Školné je čtyři tisíce korun za měsíc.

Převis poptávky nad nabídkou míst hlásí dlouhodobě i jedna z nejstarších soukromých základních škol v kraji - plzeňská Elementária.

Přihlásilo se 140 dětí, vzali jen 15

„Poptávka rodičů je vysoká dlouhodobě. Do první třídy se nám přihlásilo 140 dětí a přijali jsme 15. Strašně nás mrzí, že nemůžeme přijmout víc dětí. S rodiči i učiteli o tom mluvíme dost často. Některé rodiny se do blízkosti školy přistěhují jen proto, aby jejich děti mohly chodit k nám,“ vypráví ředitelka školy se zhruba třicetiletou tradicí Eva Růžičková, která s kolegy dlouhá léta shání novou budovu.

Oslovila i město Plzeň, aby mohla zvýšit počet míst, ale marně. Měsíční školné je 1542 korun pro mladší děti a 1756 pro starší.

Se sháněním prostor měla problém i Easy Start. Po založení oslovila i město, od kterého si chtěla prostory pronajmout, ale nebyla úspěšná. Nakonec se dvakrát stěhovala, až zakotvila v domě, který vlastní tatínek jednoho z žáků, a škola tam platí komerční nájem.

Scio základní škola funguje od září

O Plzeň měla dlouhodobý zájem i Scio základní škola. „Byli bychom tu už před šesti sedmi lety, ale nemohli jsme sehnat vhodnou budovu,“ líčí ředitelka Scio základní školy Kateřina Vodrážková. Záchranou se stalo odstěhování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni do nově otevřeného kampusu, kdy se uvolnil Šafránkův pavilon v aleji Svobody v Plzni na Lochotíně. Právě zde Scio škola od letošního září sídlí. Zaplněná je zatím z jedné třetiny.

Náměstkyni pro školství plzeňského primátora Lucii Kantorové z ANO je líto, že nemůže soukromým školám nabídnout budovy. Město je totiž nemá. „I já bych chtěla postavit novou základní školu v Plzni, ale nemáme na ni ani pozemky, natož prostory. A když je nemáme pro sebe, nemůžeme je nabídnout ani soukromým školám,“ vysvětlila.

Podle ní je dobré podporovat soukromé školy, protože pro občany to znamená větší nabídku a pestrost škol a zároveň si tím uvolní místa na veřejných základních školách, kde by nebyly tak početné třídy. V radě města proto získala 21. září souhlas se zápisem do rejstříku škol česko-kanadská bilingvní škola Maple Bear zaměřená na výuku v češtině i angličtině. Jiří Zelenda, který stojí u zrodu školy v Česku, uvedl, že otevření plzeňské pobočky, která by mohla být první v Česku, je reálné v září 2025.

V Plzeňském kraji získává vzdělání na soukromých základních školách přes 2,2 procenta školáků. V regionu je 11 těchto škol. Z celkem 55 400 žáků do nich v kraji chodí 1 222 dětí. Uvedla to vedoucí odboru školství Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková.

Většina škol je v Plzni, jejich heslem bývá vyšší počet hodin jazyků, individuální přístup k dítěti nebo uspokojování dalších potřeb dětí, jako je výuka v přírodě nebo takzvané projektové dny, kdy se s pomocí nějakého tématu propojí všechny vyučovací předměty dohromady.