Holčička se píchla do oka a časem oslepla, matku soudí za ignorování péče

Pětiletá dívenka se píchla do pravého oka loni v květnu. Matka ji druhý den odvezla na oční ambulanci v Dobřanech. Tam jí vystavili poukaz na sanitku na specializované pracoviště v Plzni s upozorněním, že poraněné oko je nutné operovat, aby o něj dívka nepřišla. Zdůraznili, že zákrok je urgentní.

Podle státní zástupkyně ale žena poučení od lékařky nerespektovala a do nemocnice s dcerou neodjela. Až v polovině srpna, kdy se oko zhoršilo, dceru odvezla na oční ambulanci do Klatovské nemocnice.

„Aby zakryla zanedbání péče, obžalovaná tam nepravdivě uvedla, že k poranění oka došlo předchozího dne. Ani tehdy i přes opakovaná poučení, že poranění oka je vážné, dceru k dalšímu ošetření do Plzně neodvezla. Lékaři jí přitom vyjednali okamžité přijetí na specializovaném pracovišti,“ stojí v obžalobě.

Po oznámení lékařů se do případu vložili policisté, kteří holčičku na specializované pracoviště odvezli. Tam se ale zjistilo, že poškození oka je už nevratné a neřešitelné. Pokud by lékaři dívence oko hned operovali, zachránili by ho. Tak zní závěr znaleckého posudku.

Za těžké ublížení na zdraví hrozí osmadvacetileté ženě vězení od 5 do 12 let. Státní zástupkyně pro ni navrhla trest od 5,5 do 6 let se zařazením do věznice s ostrahou.

Zmocněnec pro dítě nárokuje odškodnění přes 1,4 milionu korun.

Obžalovaná žena se cítí být nevinná. U soudu dnes prohlásila, že to byl z její strany zkrat. Nedokázala odpovědět na otázku, proč nevyužila nabízeného převozu do nemocnice sanitkou. Na otázku, proč o zranění neřekla otci dívenky, odpověděla, že na to nebyl kvůli práci čas.

„Mám ještě jednu dceru, mladší, musím se starat o obě děti. Mám svoje děti ráda. Mně ta hlava nemyslela. Paní doktorku jsem moc nepochopila a nepřemýšlela jsem nad tím. Prodělala jsem v té době covid, byla jsem po dvou interrupcích, byla jsem úplně mimo,“ vysvětlovala Karolína Č. u Krajského soudu v Plzni své jednání.