Uprchlý vězeň vrazil kradeným autem do vozu policistů, pokus o vraždu rozporuje

Tibor Seman utekl 6. srpna 2020 z nestřeženého vězeňského pracoviště v Přečaplech na Chomutovsku a zamířil na Chebsko. V Aši pak ukradl Škodu Octavii. Ašští policisté si auta, které bylo hlášené jako kradené, všimli a začali je pronásledovat.

Řidič ale na výzvy k zastavení nereagoval, naopak zvyšoval rychlost a pokračoval ve své agresivní jízdě plné riskantních manévrů. Když ho policisté asi ve 140kilometrové rychlosti začali z levé strany dojíždět, jeden z policistů zamířil na vůz samopalem.

„Na to řidič zareagoval tak, že úmyslně narazil do pravého boku služebního automobilu. Policista poté vystřelil na zadní pneumatiku pronásledovaného auta a zastavili ho za použití ochranného rámu,“ stojí v obžalobě.

Podle státního zástupce musel policista za volantem udělat vyrovnávací manévr, aby odvrátil havárii. Pokud by to neudělal, tak mohlo vozidlo sjet z pozemní komunikace do přilehlého příkopu a následně ze strmé stráně, automobil by se přetočil přes střechu a zakročující policisté by se ocitli v ohrožení života. Uprchlý vězeň musel vědět, že při tak vysoké rychlosti vozidel může dojít k havárii policejního auta a k usmrcení posádky.

Seman u soudu prohlásil, že se cítí být vinen. „Udělal jsem chybu, neměl jsem z výkonu trestu odcházet. Nesouhlasím ale s tím, že šlo o pokus o vraždu. Nesouhlasím s navrženým trestem,“ řekl pětinásobný otec, který před nástupem do vězení užíval pervitin.

Ten si nitrožilně aplikoval i poté, co utekl z vězení. Vysvětloval, že den před útěkem mluvil s přítelkyní a ta mu řekla, že jeho 16letá dcera se dala dohromady s drogově závislým mužem a otěhotněla s ním.

„Chtěl jsem pomoci dceři, aby si nezkazila život“

„Chtěl jsem holku najít, aby si nezkazila život, a pak se vrátit zpátky. U Aše jsem nabral prostitutku, abych nebyl sám v autě, to by bylo nápadné. Najednou vedle mě jeli policajti. Měl jsem strach o spolujezdkyni, ona začala křičet, když viděla zbraň. Dal jsem jí hlavu dolů, ujela mi ruka a pak jsem byl zadrženej,“ vysvětloval Seman náraz do policejního auta.

Před soudem vypovídal také policista, který na pneumatiku auta ujíždějícího vozu střílel.

„Vyklonil jsem se z okna, kolega najel na stranu řidiče a když jsme najeli na jeho úroveň, tak řidič otočil hlavu směrem ke mě. Jakmile mě spatřil, strhl volant doleva a narazil do našeho auta,“ popsal policista.

Náraz poslal policejní auto do příkopu. „Kolega to vybral, vrátili jsme se zpátky na silnici a znovu ho pronásledovali. Když jsme měli volný úsek, vystřelil jsem na kola auta, abych ho donutil zastavit. To bylo ale neúspěšné. Když byl další volný úsek, kde žádná auta proti nám nejela, kolega narazil do jeho zadní části a vozidlo zastavilo,“ uzavřel policista.

Za pokus o vraždu úřední osoby v souvislosti s výkonem její povinnosti hrozí obžalovanému 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Žalobce pro něj navrhuje 16 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a následný zákaz řízení motorových vozidel po dobu pěti let.