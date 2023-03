Vyzýval kvůli pandemickému zákonu k útokům na politiky, dostal 5,5 roku

Trest si muž odpyká ve věznici s ostrahou. Dále mu propadne mobil, kterým natočil zmíněné video. Za podporu a propagaci terorismu byl Čermák ohrožen sazbou 5 až 15 let. Rozsudek není pravomocný, Čermák si ponechal lhůtu na případné odvolání.

„To, co obžalovaný prezentoval ve videu, je za hranou legální činnosti každého z nás. Není možné, aby každý ventiloval to, co ho napadne. Není to tak, že svoboda je bezbřehá. I ta má své limity,“ odůvodnil výši trestu soudce.

Podle obžaloby Čermák loni v únoru doma ve večerních hodinách živě vysílal ze svého mobilu video, v němž se vymezoval proti opatřením proti pandemii covidu-19 a zejména proti novele pandemického zákona. Záznam pak umístil na Facebook.

„Podněcoval diváky, aby aktivně, a to i za použití násilí a dalších protiprávních postupů, například blokací veřejných komunikací, zabránili projednání a přijetí výše uvedené novely. V této souvislosti vyzýval své příznivce, aby se podíleli na převzetí politické moci v ČR, a vymanili se tak z mezinárodních struktur a organizací EU a NATO, přičemž uváděl, že hlavním cílem násilných aktivit jsou členové parlamentu a vlády,“ popsal státní zástupce Martin Bílý.

„Musíme se nastartovat a nakopnout k radikálnímu odboji. Zbavíme se těch vyžranců jednou provždy. Nastolíme si tady vlastní pořádek, vlastní zákony pro všechny,“ říkal Čermák ve videu, které zhlédlo přes čtyři tisíce lidí.

Souzený dnes o sobě prozradil, že byl naposledy zaměstnán v srpnu 2021, kdy pracoval jako řidič. Od té doby ho živí rodina a rodinní příslušníci. „Chtěli jsme lidem ukázat věci, které jsou ohledně covidu špatně. Používali jsme expresivní výrazy, abychom měli popularitu. Tím jsme na sebe upoutali větší pozornost. Když věci říkáte slušně, lidi to moc nezajímá. Naopak když je to agresivní, je o to mnohem větší zájem,“ vysvětlil obžalovaný s tím, že své výrazy nemyslel vážně, ale jako nadsázku.

Domnívá se, že nikoho k ničemu nevyzýval ani nepodněcoval. „Cítil jsem se ohrožen od našich představitelů. Bál jsem se o svá práva,“ vysvětlil.

„Jsem horká hlava. Kdybychom chtěli, mohli jsme udělat cokoliv. Viděl jsem Babiše, Okamuru. Nejsem ale blázen, abych něco udělal,“ tvrdí Čermák.

„Jsem rád, že se toho nikdo nechytil“

Řekl, že když byl ve vazbě a vyšetřovatel mu vysvětlil, čeho se dopouštěl, měl prý dost času si uvědomit možný dopad svých slov. „Jsem samozřejmě rád, že se toho nikdo nechytil, že se nic nestalo. Každý den jsem nad tím přemýšlel. Omlouvám se,“ řekl dnes s tím, že v době vysílání videa si neuvědomoval důsledky, jaké mohlo mít.

Podle žalobce je ale video plné podněcování k násilné činnosti, k teroristickému útoku. „Video viděly tisíce lidí a bylo dále sdíleno. Může se mezi těmi lidmi najít někdo, kdo by to na základě videa mohl spáchat. Nevidím u obžalovaného žádnou sebereflexi,“ domnívá se státní zástupce a navrhl nepodmíněný trest v délce 5,5 roku, který nakonec i soud Čermákovi udělil.

Naopak jeho právní zástupce Norbert Naxera je přesvědčen o tom, že žádná výzva k zabíjení nebo terorismu ve videu nezazněla, a v minulosti, kdy soudy rozhodovaly v obdobných věcech, dospěly k závěru, že se o trestný čin nejedná. „Mělo by se jednat spíše o přestupek proti občanskému soužití, navrhuji zproštění,“ řekl obhájce.

Čermák už jeden trest dostal. Loni v prosinci mu Krajský soud v Praze udělil desetiměsíční podmínku za hanobení národa a podněcování k nenávisti. Podle soudu s Patrikem Tušlem vyzývali k odporu proti přijímání Ukrajinců prchajících před válkou. Čermák je obžalován s dalšími dvěma muži také z vyhrožování prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi a evolučnímu biologovi Jaroslavu Flegrovi kvůli opatřením proti pandemii nemoci covid-19.