Nadávky i rány pěstí. Za útoky na sokyni v lásce dostala učitelka podmínku

Okresní soud Plzeň-město uznal dnes učitelku Jitku Kaiserovou z plzeňské základní školy vinnou z ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečného pronásledování.

„Odsuzuje se k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců. Výkon uloženého trestu se podmíněně odkládá na 24 měsíců,“ uvedla soudkyně, která při rozhodování o výši trestu přihlédla také k tomu, že poslední útok se odehrál zhruba před dvěma měsíci.

Učitelka nesmí jakkoliv kontaktovat poškozenou ženu. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání. Obžalované hrozilo od šesti měsíců do tři let za mřížemi.

Poškozená žena se kvůli opakovaným atakům zhroutila. „Celé tři roky je to pořád stejné. Když v červnu 2020 odešel její manžel z domova a přestěhoval se ke mně, začala mi psát sprosté sms zprávy, volat mi na osobní a služební mobil a nadávat mi. Po měsíci jsem si služební a osobní telefon zablokovala, pak mi volala na pevnou linku. Nechtěla mi něco vytknout, rozebrat se mnou něco, křičela jen, že jsem ku..., ču..., špína, samé sprosté nadávky, urážky, ke slovu mě nepustila. Většinou jsem telefon pokládala, blokovala jsem pak její číslo,“ vypověděla již dříve u soudu pětapadesátiletá Pavlína Š., u které se rozvinula postraumatická stresová porucha.

Její zmocněnkyně Martina Tetzeliová uvedla, že jde o selhání justice, protože dopustit tříleté trýznění člověka není správný postup. Kritizovala to, že soud věc v minulosti předal k přestupkovému řízení. Státní zastupitelství se ale odvolalo a jednání u Okresního soudu Plzeň-město tak pokračovalo.

Jednala v afektu, míní psychiatrička

„Mrzí mě to strašně moc. Že zde stojím, je pro mě potupné a trapné. Ale ne všechno, co je v obžalobě, je pravda. Je mi to líto, že se to pořád probírá dál a dál,“ řekla dnes kantorka, kterou zkoumala znalkyně stejně jako poškozenou.

„Jednala v prostém afektu v důsledku sporu a vyhroceného vzájemného vztahu dvou sokyň v lásce,“ konstatovala psychiatrička.

A jak opakované ataky vypadaly? „První rok se najednou objevila u chodníku, u auta. Čekala na mě v prvních měsících po rozchodu téměř každý týden aspoň jednou. V druhém roce byl třeba měsíc klid a pak najednou nečekaně znovu. Když toho bylo moc, zavolala jsem polici, ale to nepomohlo, protože paní utekla. Někdy mě překvapila, byla schovaná mezi auty nebo v křoví či u vedlejšího vchodu, nečekaně vyběhla a začala mi nadávat,“ uvedla u soudu poškozená s tím, že ji učitelka i několikrát fyzicky napadla. Například jí dala pěstí do hlavy.

Vylíčila, že soused, který jezdil domů po noční, ji někdy varoval, že před domem už na ni obžalovaná čeká. „Na sousedku, která šla s dítětem do školky, také vyběhla, asi si ji spletla se mnou. Vnímala jsem to jako ponižování, když mě paní urážela před sousedy, kteří mě třicet let znají. Dělala mi ostudu. I když mě lidé znají, ví, co jsem za člověka, brala jsem to jako dehonestující,“ uvedla Pavlína Š.

Svědkem napadení byl i muž, který bydlí v bytě o patro níž než Pavlína Š. „Obžalovaná mlátila sousedku, v ruce měla asi klacek, a ta se bránila. Měla ruce na hlavě. Úderů bylo dost, nejméně pět,“ vypověděl dnes u soudu svědek.