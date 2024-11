„Ať je Rusáci smahnou a je klid.“ Za protiukrajinský komentář zaplatí muž 30 tisíc

„Fuck off Ukrajina. Ať je Rusáci smahnou a je klid.“ napsal dvaatřicetiletý Plzeňan v komentáři pod článek na sociální síti, který nesl název Občan Ukrajiny brutálně znásilnil 15letou dívku. Za tato slova ho státní zástupce obžaloval ze schvalování genocidy, jak je hodnocené napadení Ukrajiny ruskou armádou. Hrozil mu až tříletý trest.

„O právní kvalifikaci nelze mít pochybnosti. Je nadbytečné, aby se tady popisovalo, jaké soud má k předmětným akcím Ruské federace na území Ukrajiny názory. Jde o napadení jiného státu. Veřejně schvaloval zločin proti míru, pokud se takto vyjádřil o válce,“ domnívá se soudce Boris Valový. Rozsudek je pravomocný.

Dodal, že trest je primárně výchovný, ale je důležité, aby ho pisatel komentáře také pocítil. „Trest třicet tisíc už je cítit. Myslím, že při svých výdělcích to pocítí, zvláště teď před Vánoci. Musí si uvědomit, že nic není zadarmo,“ vysvětlil soudce. Pokud Štětina částku nezaplatí, stráví 200 dnů ve vězení.

„Jeho vyjádření nebyla podpora ruské federace ve válce, byla to reakce na zločin, který se stal v Plzni. Byla to hloupost vyššího levelu, která přerostla,“ uzavřel Valový.

„Komentář mě mrzí, bylo to nevhodné, nechal jsem se unést,“ přiznal se ke všemu svářeč, který podle dokumentů pracuje v Německu za minimální mzdu.

Jeho advokát doplnil, že v klientovi lidově řečeno bouchly saze, když si o činu přečetl. „Jednal v rozrušení, byl to exces. Rozhněvanost potřeboval nějakým způsobem ventilovat, byť ta ventilace byla nevhodná,“ vysvětloval advokát.

Souzený má v Česku čistý trestní rejstřík, v Německu měl ale opakovaně oplétačky s tamními zákony kvůli řízení – za jízdu v opilosti přišel o řidičské oprávnění, pak dostal tři tresty za to, že ho policisté zastavili v době zákazu řízení. Sám obžalovaný k tomu řekl, že jel opilý a boural. Ty další tresty pak z toho podle něj vycházely.

Za to, že se Štětina rovnou ke všemu u soudu přiznal, pro něj požadoval státní zástupce Robert Merkun podmíněný trest v délce devíti měsíců se zkušební dobou 16 měsíců. Když posílal k Okresnímu soudu Plzeň-město návrh na potrestání, požadoval o něco přísnější trest. Když obžalovaný pracuje v Německu za mzdu blížící se té minimální, podle státního zástupce by peněžitý trest byl nepřiměřeně přísný.

Peněžitý trest naopak požadoval advokát. „Má úspory 40 až 50 tisíc korun, s takovým trestem by souhlasil. Výši necháme na rozhodnutí soud,“ navrhoval advokát.

Štětina reagoval na příspěvek o mladém Ukrajinci, který loni v srpnu v Plzni znásilnil školačku a pokusil se ji zabít. Dívku spoutal, bodl ji, řízl do krku, svlékl, hodil do pytle a hodil ze srázu. Patnáctiletá dívka předstírala, že je mrtvá, což jí zřejmě zachránilo život. Soud poslal devatenáctiletého Ukrajince do vězení na 19 let.

