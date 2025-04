„Cítím se být vinen,“ prohlásil dnes obžalovaný před senátem Krajského soudu v Plzni, který případ začal řešit. Zároveň však nesouhlasí s možným přísnějším posuzováním skutků, kdy by byl namísto současných osmi ohrožený až 12 roky vězení.

Podle obžaloby ke zneužívání chlapců docházelo mezi roky 2010 a 2021. Postupně zneužil čtyři děti, tvrdí státní zástupkyně. Mezi nimi byl i syn ženy, se kterou nějakou dobu udržoval vztah.

Většinou si k dětem vlezl do postele, když spaly, a přilehl k nim.

„Hladil jsme ho nejdřív přes oblečení. Pak jsem zajel pod spodní prádlo. Sahal jsem mu na penis, hladil ho. Fotografie jsem si přitom dělal pro svoji vlastní potřebu. Když jsem pak byl doma sám, uspokojoval jsem se u těch obrázků,“ přiznal muž, který je kromě pohlavního zneužití obžalovaný i ze zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Připustil, že věděl, že jedná protizákonně. „Nedokázal jsem se ale ovládnout,“ řekl souzený muž.

Podle státní zástupkyně Markéty Michlové u první z obětí zneužil toho, že byl rodinným známým. Hocha zneužíval u sebe doma i v chlapcově bydlišti. „Nejméně v deseti případech si k němu přilehl, pak ho uchopil za penis a několik minut mu ho třel. V některých případech si fotil obnažený penis nezletilého, který držel ve své ruce,“ popsala státní zástupkyně.

Další chlapce zneužíval na pionýrských táborech nebo při vícedenních výletech do různých míst v České republice. Přibližně čtyřicetkrát podle obžaloby zneužil i syna ženy, se kterou přibližně rok žil.

„Když jsme byl ve vztahu s jeho matkou, docházelo k tomu nejčastěji u nich doma. Já uspokojoval jeho, on někdy i mě. Nesouhlas u něj nebyl,“ tvrdil muž, který prohlásil, že poprvé něco takového s chlapcem udělal v jeho 11 letech.

Oběti soudci vyslýchali s vyloučením veřejnosti.

Souzený na svoji obhajobu uváděl, že kluky zneužíval většinou v době, kdy spali. „Touhy mám stále, ale potlačuji je. Vyhýbám se kontaktu s dětmi, aby k tomu už nemohlo dojít. Nedokážu vysvětlit, proč jsem jako vedoucí neskončil dřív. Práce s dětmi mě bavila, vymýšlel jsem hry. Když jsem poprvé šel k sexuologovi v roce 2022, neřekl jsem mu všechno, tam jsem mluvil jen o letmých dotecích. Až loni, po trestním oznámení, jsem mu řekl více,“ popsal obžalovaný M. S.

Že ho sexuálně přitahují dospívající kluci si obžalovaný podle svých slov uvědomoval, když mu bylo 18 nebo 19 let. „Pralo se to ve mně, nevěděl jsem, co s tím. Měl jsem i partnerky. zkusil jsme žít normální život. Vím, že to, co se stalo, jsem neměl nikdy provést, nemělo k tomu vůbec dojít. Vím, že jsme měl jít k lékaři dříve, že jsme to měl řešit už dávno,“ zpytoval u soudu svědomí.

Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků a znalců.