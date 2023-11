Za sražení seniorky na sporném místě zaplatí cyklista statisíce korun

Asfaltový pás v pěší zóně mezi Riegerovou a Solní ulicí v centru Plzně vyvolává ve vyznavačích jízdy na kole dojem, že jedou ve vyhrazeném koridoru. Jenže podle dopravního značení je to pěší zóna, do které mohou cyklisté vjíždět společně s nezbytným zásobováním, ale přednost tam mají chodci. Tato dopravní past, ze které záchranáři již odvezli do nemocnice dva těžce zraněné chodce, už podruhé zaměstnala soudy.

Dvaaosmdesátiletou seniorku Círa srazil 16. listopadu 2022, když se bezpečně dostala po přechodu řízeném semafory od tramvajové zastávky přes frekventovanou silnici. Dál pokračovala po chodníku a přes pěší zónu do krámku přímo proti semaforu. Jenže tam už nedošla. Když vyšla zpoza keřů na pěší zónu, srazilo ji jízdní kolo jedoucí z jejího pohledu zprava. Záchranáři ji do nemocnice odvezli s těžce poraněnou nohou.

Soudce Eduard Wipplinger ve čtvrtek uvedl, že podobná nehoda se na stejném místě stala už v roce 2018. „O té rozhodoval i Nejvyšší soud ČR. Protože v místě nedošlo k žádné změně ve prospěch cyklistů, proto jsme přesvědčeni, že musíme názor Nejvyššího soudu respektovat, protože i druhá nehoda je totožná,“ podotkl k odsouzení cyklisty.

Město by mělo odstranit vyasfaltovaný pás

Souzený učitel při výslechu na policii argumentoval tím, že skupina chodců zastavila, ale seniorka se tam najednou objevila. U soudu nevypovídal. Sražená žena byla naopak jednoznačně přesvědčena o jezdcově pochybení. Podle senátu by bylo vhodné, aby město jako vlastník z komunikace odstranilo vyasfaltovaný pás.

„Řešením by bylo, kdyby celá plocha byla vydlážděná. Podstatné je, že obžalovaný musel vědět, že svislé dopravní značení má přednost před vodorovným. Je tam jasná značka pěší zóny, do které je povolený vjezd zásobování a cyklistům, ale primárně to je pořád pěší zóna. To musejí cyklisté respektovat. Sám obžalovaný uvedl, že tam nejel poprvé. Věděl, že tam chodí chodci, že tam je zastávka tramvaje a že odtud chodí lidé na pěší zónu. I když je to tam nešťastně řešené, všechny tyhle okolnosti znal. Právě proto došlo z jeho strany k porušení povinnosti. Vina je jednoznačná,“ vysvětlil soudce Eduard Wipplinger.

Den před vyhlášením rozsudku se byl předseda odvolacího senátu podle svých slov na místě střetu ještě podívat. Na asfaltovém pásu viděl zamazanou zebru bývalého přechodu pro chodce, naopak z obou směrů před místem, kterým chodci přicházejí do pěší zóny od semaforu, jsou na asfaltu nastříkané červené trojúhelníky, jež mají cyklisty upozornit na chodce. „V době dopravní nehody to tak nebylo. Z fotografií ve spisu je patrné, že tam byl jen vybledlý bílý trojúhelník a zbytek přechodu pro chodce,“ podotkl soudce.

Obžalovanému cyklistovi hrozil až dvouletý trest. Když mu přes měsícem soudkyně Okresního soudu Plzeň-město vyměřila za sražení seniorky tříměsíční podmínku s roční zkušební dobou, muž se okamžitě odvolal. Odvolací senát nakonec změnil podmíněný trest na peněžitý, protože obžalovaný neměl dosud jediný problém s dodržování zákonů.

Peněžitý trest je výhodnější v tom, že zaplacením částky dojde k zahlazení trestu v rejstříku.

Sražený chodec cyklistou v roce 2018 na stejném místě skončil v nemocnici s krvácením do mozku a zlomeninou kosti lebky, vyplývá z anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu. Tamní soudci už tehdy upozornili na zmatek v dopravním značení, kdy na asfaltovém pásy byly zbytky piktogramů jízdního kola po někdejší vyasfaltované cyklostezce i zbytky nastříkaného přechodu pro chodce přes ní. „Právě nepřehlednost dopravního značení se mohla určitou mírou podílet na vzniku dopravní nehody. Ve věci tak lze shledat... určité objektivní spoluzavinění ze strany Správy veřejného statku města Plzně,“ napsali soudci Nejvyššího soudu.