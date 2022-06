Srazil muže, odtáhl ho a ujel. Řidič žádá soud, aby nemusel do vězení

Oldřichu Kostifálovi hrozí vězení od jednoho roku do šesti let. Žalobce jej viní z usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a maření výkonu úředního rozhodnutí, protože v době nehody měl zákaz řízení.

Nehoda se stala loni v říjnu za obchodním domem Centrum na Doubravce. Na videozáznamu, který poskytla policie, je vidět, jak osmapadesátiletý chodec s nákupními taškami jde šikmo přes vozovku a k autu je otočený zády. Řidič vozidla rychle couval a chodce srazil, náraz muže odhodil do vzdálenosti asi tří metrů.

Řidič po nehodě vystoupil a muže v bezvědomí se snažil odtáhnout na chodník. Když přišli na pomoc další lidé, Kostifál podle spisu nasedl do auta a ujel. Vymluvil se, že jede pro záchranku. Policisté jej vypátrali během tří dnů.

Chodce, který měl krvácení do mozku, lékaři v nemocnici okamžitě operovali. Po několika týdnech však následkům vážných zranění podlehl.

Zpanikařil jsem, omlouvám se

„Cítím se být vinen a souhlasím s právní kvalifikací. Chtěl bych se ale domluvit na delším podmíněném trestu,“ žádal obžalovaný soud. Nelíbil se mu návrh státního zástupce, který pro něj požadoval tříleté vězení.

Soud přijal prohlášení obžalovaného o vině, neztotožnil se ale s tím, jak by měl být potrestán. „Nemůžeme přehlédnout to, že od počátku trestního řízení popíral, že by se jednání dopustil. Odmítal vypovídat. Nejde o jeden trestný čin, ale hned tři. Notoricky mařil výkon úředního rozhodnutí, za poslední roky měl jen několik měsíců možnost řídit. Opakovaně byl postihován a zákazy nerespektoval,“ vysvětlil soudce Ondřej Klůs.

„Je mi vážně líto, co se stalo, zpanikařil jsem. Omlouvám se,“ řekl dnes Kostifál.

Zatímco státní zástupce Jiří Růžička navrhoval tříletý nepodmíněný trest ve věznici s ostrahou, zákaz řízení po dobu pěti let a propadnutí vozidla, obhájce Pavel Krpejš žádal soud, aby zvážil, zda by nebylo lepší nepodmíněný trest nahradit trestem výchovným s nejpřísnějšími omezeními.

Zdravotní pojišťovna a pozůstalí požadují jako náhradu škody celkem přes 2,5 milionu korun. Právě kvůli náhradě škody zdravotní pojišťovně, která si nárokuje přes milion, soudce jednání odročil na srpen.

