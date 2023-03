Střelu se někdo pokoušel rozebrat, říká pyrotechnik o tragédii v Brdech

Může za předloňský tragický výbuch při čištění bývalé střelnice ve vojenském prostoru Brdy špatná identifikace nalezené střely a její přenášení, jak tvrdí obžaloba? Nebo ostrá munice explodovala nadšenci do zbraní, který se zřejmě pokoušel jednu střelu nepovoleně rozebrat, jak obhajoba pro změnu nevylučuje? Samosoudce v úterý vyslýchal znalce i pyrotechniky, kteří desítky minut před výbuchem vykopali protipancéřovou střelu.

Obžalovaným z obecného ohrožení je pětačtyřicetiletý vedoucí pyrotechnik Martin Duda, který vinu odmítá. Tvrdí, že tehdy manipuloval jen s neškodnou cvičnou střelou bez trhaviny.

Protipancéřovou střelu objevili 21. července 2021 několik centimetrů pod zemí pyrotechnik Zbyněk P. společně s kolegou krátce po zahájení prací. „Detektor hlásil signál, dohledali jsme, kde byl nejsilnější. Kolega pak začal odhrnovat zeminu. Našla se munice, byla to ráže 100 milimetrů průbojná, svítící. Přivolal jsem vedoucího pyrotechnika Dudu, shodli jsme se, že je to stovka. Odeslal nás pracovat do jiného prostoru,“ popsal pyrotechnik Zbyněk P.

Ten zároveň odhadl, že po 30 až 40 minutách uslyšel výbuch. „Pak bylo ticho. Zahodil jsem detektor a utíkal tam. Když jsem přibíhal, u těžce zraněného Vlastimila K. klečel velitel roty. Společně jsme mu poskytovali první pomoc, snažili jsme se ho udržet při životě. Utrpěl polytrauma, byl tam amputát..,“ vypočítal svědek.

Souzený Martin Duda ležel podle něj na zemi asi o pět metrů dál, tomu se věnovali další pyrotechnici. Obžalovaný přežil s popáleninami, Vlastimil K. zemřel v nemocnici.

Podle obžaloby způsobily Vlastimilu K. těžká zranění střepiny ze střely ráže 85 milimetrů. Podle pyrotechnika vojenské policie byly na zajištěných částech střely a zapalovače stopy, ze kterých usuzuje, že se někdo pokoušel některou z nalezených střel na místě rozebrat.

Soud bude pokračovat výslechy svědků.

