Za bití, škrcení a okrádání prostitutky dostal cizinec 40 měsíců vězení

Zpočátku byl Bulhar obžalovaný i z obchodování s lidmi. Tak státní zástupce původně kvalifikoval jeho „lásku“ k ženě, která nabízí své tělo na Domažlické ulici v Plzni.

Když případ začal projednávat soud, státní zástupce popisoval, jak obžalovaný ženu bil, škrtil, bral jí peníze a vyhrožoval, že když nebude šlapat, dopadne špatně.

„Nesouhlasím s tím, co je v obžalobě. Když se manželka s dítětem odstěhovaly do Bulharska, ona se ke mně přistěhovala do bytu v plzeňské Doubravce. Tvrdila, že má rakovinu nervu v oku, že někdy úplně ztrácí zrak. Pak přišel i její kamarád. Říkala mi, že on ji mlátil. To, co říká o mně, mi říkala i o něm,“ prohlásil u soudu obžalovaný.

Protože přestal platit nájem, trojice se musela z bytu vystěhovat. Přesunuli se na Nýřansko do domu, na který obžalovaný splácel hypotéku.

„Bydleli jsme v garáži, pak na zahradě v autech. Nechtěl jsem, aby provozovala prostituci, ale ona tam chodila pořád. Prý aby měla na veterináře pro psy, které měl její kamarád. Peníze mi dávala sama, abych kupoval pití, bagety nebo cigarety. Nenutil jsem ji, aby chodila šlapat, ale aby skončila s drogama. Miloval jsem ji,“ tvrdil u soudu Bulhar.

Jenže prostitutka vše popisovala zcela jinak. „Když mi zavřeli manžela, dali jsme se do kopy. Domluvili jsme se, že tuhle práci už nebudu dělat. Obžalovaný ale dlužil na nájmu. Prosil mě, jestli bych šla zase šlapat. Na trasu mě vozil každý den. Pak potřeboval peníze na elektřinu, vodu, plyn, hypotéku na barák... Mlátil mě téměř každý den. Myslela jsem, že se změní. Zbil mě, když měl absťák, když jsem málo vydělala. Vzal mi peníze, sháněl drogy, píchal mi je,“ popisovala u soudu žena.

Dlužil a prosil mě, abych šla zase šlapat

Před soudem vypovídaly i některé z žen, které se objevují na nechvalně proslulé Domažlické ulici a nabízejí tam prodejný sex. Podle soudců byla jejich svědectví nedůvěryhodná, navíc řada z nich je závislá na drogách.

„Poškozená prostituci provozovala dávno před tím, než se seznámila s obžalovaným, i potom, co obžalovaný skončil ve vyšetřovací vazbě,“ vysvětlil soudce Jan Špeta s odvoláním na záznamy policie.

Kvůli 200 korunám byl obžalovaný odsouzený i za loupež. Obětí byl kamarád prostitutky, který na cizincově pozemku přebýval v autě i se svými psy. Obžalovaný byl podle soudu i krátce před posledním konfliktem na policii, kde se neúspěšně dožadoval, aby muže donutili opustit pozemek.

Spor mužů vyvrcholil tím, že obžalovaný poškodil auto, ve kterém muž přebýval, trámkem jej udeřil a tím ho donutil odevzdat 200 korun. Soudní lékaři uvedli, že zranění napadeného, které mu ošetřili lékaři, mohlo být způsobené zajištěným dřevem.

Kamaráda prostitutky praštil dřevem

„I když se jedná o závažný delikt, o zločin loupeže, stupeň společenské nebezpečnosti je spíše menší, než bývá obvyklé. Jednalo se o situační reakce na to, že poškozený využíval jeho pozemku, jeho služeb. Obžalovaného to neomlouvá, ale musí to mít výrazný vliv na výši trestu,“ vysvětlil soudce, proč trest 40 měsíců je na spodní hranici trestní sazby za loupež a kuplířství.

Navíc jsou v něm započtena i předchozí odsouzení mimo jiné za nerespektování zákazu řízení.

Odsouzený i státní zástupce si nechali lhůty pro případná odvolání. Verdikt tak není pravomocný. Protože muž je občanem EU a v České republice žije od roku 2008, tedy více než 10 let, součástí trestu nemohlo být vyhoštění.

