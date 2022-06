Komentář u případu Syřana podněcoval k trestnému činu, diskutér dostal pokutu

Pokud osmačtyřicetiletý Roman C. částku zaplatí ve stanoveném termínu, pro zaměstnavatele bude mít pořád čistý rejstřík. Pokud ne, trest si odsedí ve vězení. Dnešní rozsudek je pravomocný.

Předloni v červenci se muž z jižní Moravy zapojil do diskuse na facebookovém profilu Tomia Okamury z SPD, který sdílel a komentoval text o podmínečném odsouzení Syřana v Plzni.

Imigrant Mohamad R. dostal podmínku za to, že jako řidič osobního vozu po otáčení v křižovatce v Plzni zastavil vedle trolejbusu a nadával jeho řidiči, který na něj před tím v křižovatce zatroubil. Vzápětí cizinec napadl manželský pár, který spor sledoval.

Roman C. nepopírá, že by komentář: „To se nenajdou v Plzni frajeři, kteří toho kr..la půjdou trochu porovnat?“ napsal.

Má reakce byla impulzivní, tvrdil makléř

„Nevím, na jaké to bylo stránce. Myslím, že to byl sdílený článek, má reakce byla impulzivní. Vůbec jsem nechtěl k něčemu podněcovat. Nechápu, jak to z toho vše vzniklo. Vůbec mě to nenapadlo. Je mi to líto. S SPD ani jinou politickou stranou nesympatizuji, finančně přispívám třeba Člověku tísni, přispěl jsem i na Ukrajinu,“ vysvětloval Roman C.

Když se policisté začali komentáři na sociální síti zabývat, dospěli k tomu, že devět z nich je za hranou zákona. Ve spisu je přes 100 stránek jen s komentáři k původnímu textu o odsouzení imigranta z Plzně.

Ten šel podle svých slov na policii, když jej známí upozornili na to, co se děje kolem příspěvku o něm na sociálních sítích. „Začal jsem si pročítat komentáře. Některé byly rasistické, některé vyhrožovaly ublížením na zdraví. Šel jsem to nahlásit, protože mám rodinu, a bál jsem se. Když vyšel původní příspěvek, lidé se na mě chodili dívat do kebabu. Týden nebo dva jsem pak kvůli tomu nechodil do práce,“ vypověděl Mohamad R. při výslechu na policii.

Roman C. se dnes snažil soud přesvědčit, že „frajery“ ve svém vyjádření myslel policisty a soudce. Nedokázal však vysvětlit, jak by si zmíněné „porovnání“ v praxi představoval, když odsouzení Syřana už bylo pravomocné.

Hrozil mu až roční pobyt za mřížemi

Soud v tomto případu už letos rozhodoval, trestním příkazem uložil Romanovi C. dvouměsíční podmíněný trest a peněžitou sankci ve výši 5 000 korun. Muž ale proti verdiktu podal odpor, proto soud nařídil projednání věci v hlavním líčení.

Státní zástupce původní trest považoval za přiléhavý. Obžalovanému hrozil až rok vězení a peněžitý trest až pět milionů korun.

Roman C. a jeho advokát žádali zproštění obžaloby, případně trest peněžitý, nebo veřejně prospěšné práce. „Jakékoli odsouzení k trestu odnětí svobody, i podmínečnému, by bylo pro klienta likvidační,“ zdůraznil v závěrečném návrhu advokát.

„Obžalovaný se soudu pokusil vysvětlit, jak reagoval, a především co svým vyjádřením nemínil. Soud se domnívá, že se obžalovaný pokouší žonglovat se slovy a termíny, že se pokouší bagatelizovat své vyjádření. V textu nebylo, že má někdo někoho zabít, ale i použitá formulace je za hranou,“ vysvětlil samosoudce Boris Valový.

Podle jeho závěru obžalovaný vyzýval nejméně k pokusu o ublížení na zdraví nebo výtržnictví.

Policisté se s pomocí Facebooku dopátrali ke jménům devíti lidí, kteří na sociální síti napsali komentáře k případu nadávek řidiči a zbitých manželů, jež jsou podle policie a státních zástupců za hranou zákona. Řadě z nich už plzeňští soudci vyměřili podmíněné tresty.