Otčíma viní ze znásilnění nezletilé. Vše si vymyslela, hájí se muž u soudu

„Opakovaně v nočních hodinách přiléhával v dětském pokoji k nezletilé dívce. V úmyslu sexuálně se uspokojit využíval situace, kdy spala, tudíž nemohla reagovat a projevit svoji vůli, začal ji osahávat a zasouvat prsty do přirození, až ji to probudilo. Následně v nezjištěném počtu případů vykonal soulož,“ uvedl státní zástupce. Podotkl, že se muž podílel na výchově dívky i jejích sourozenců, znal jejich věk.

Muž všechna obvinění odmítá. „Co je v obžalobě, to je lež. Nevím, proč si to vymyslela. Měl jsem ji rád, i její sourozence, nejsem žádný násilník. Když jsem si k ní chodil lehat, nebylo to s úmyslem se sexuálně uspokojit,“ řekl muž a začal plakat.

K dětem prý chodil spát po hádkách s partnerkou. „Děti matku neposlouchaly, už nechtěly poslouchat ani mě. Byl jsem jediná autorita v rodině,“ líčil soudu.

S dívčinou matkou žil přes osm let, není otcem ani jednoho z jejích dětí. Seznámil se s ní na diskotéce. První měsíce vztahu mu prý tajila, že má více dětí a žije s nimi v azylovém domě.

Matka a bratr u soudu vypovídat nechtěli

Vztah skončil v době, kdy ho soudce poslal kvůli tomuto případu do vazby. Jeho dnes už bývalá partnerka u soudu odmítla vypovídat. „Nezvládla bych to,“ řekla a viditelně se třásla. Na muže ani jednou nepohlédla. Při výslechu na policii popisovala, jak partnerovi opakovala, že „není normální, aby spal u holky“.

Vypovídat odmítl i dívčin starší bratr. „Vždycky, když byl ožralej, křičel, že druhý den odejde. Ožralý si vlezl za sestrou. To bylo asi v posledním roce. Když byl hodně opilý, napadal mamku, poslední dobou i jednou týdně,“ vypověděl na policii.

„Napadal pak i nás. Nechtěli jsme být doma kvůli hádkám. Policii jsem volal, když vyhrožoval mámě, že ji zabije,“ řekl vyšetřovatelům.

Soud bude pokračovat výslechy svědků.