Napadli bezdomovce a zlomili mu žebra, soud mužům z ostrahy rozdal podmínky

Státní zástupce obžaloval čtveřici mužů Patrika Berana, Filipa Štroba, Martina Kadlece a Jindřicha Lídla z pokusu těžkého ublížení na zdraví. Dále Berana a Štroba ještě z loupeže a Lídla z nepřekažení trestného činu. Čtveřici hrozilo až deset let vězení.

Plzeňský soud uložil všem podmíněné tříleté tresty. U třiadvacetiletého Patrika Berana a o rok staršího Filipa Štroba tresty se zkušební dobou na 54 měsíců, navíc peněžitý trest pět tisíc korun.

Dvacetiletý Jindřich Lídl dostal zkušební dobu 30 měsíců a propadnutí teleskopického obušku. Poslední devětatřicetiletý Martin Kadlec odešel od soudu se zkušební dobou 36 měsíců.

Všichni musí společně uhradit zmlácenému muži nemajetkovou újmu ve výši 50 tisíc korun a dalších 50 tisíc za duševní útrapy. VZP také musí uhradit 18 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný.

Podle státního zástupce Michala Klímy pracovníci bezpečnostní agentury loni v lednu vyzvali šestapadesátiletého muže bez domova Martina K., aby opustil nepoužívanou halu na vlakovém nádraží v Plzni. Když se bezdomovec začal balit, pracovníci ostrahy měli dojem, že to dělá moc pomalu.

Několikrát ho proto udeřili do různých částí těla teleskopickým obuškem, kopali ho do žeber a do hlavy a nakonec mu nastříkali do obličeje pepřový sprej.

Poté ho podle žalobce čtveřice vytáhla ven z haly, naložila do nákupního vozíku, který stál poblíž, popovezla ho a pak ho z něj vyklopila. Nakonec poškozeného muži ještě znovu kopli do obličeje. Bezdomovec se zlomenými žebry a dalšími zraněními utrpěl zranění a musel být převezen na ošetření do nemocnice.

Podle spisu mu Beran a Štrob navíc strhli z krku řetízek s přívěskem s maltézským křížem a ještě prsten se stejným symbolem. „Říkal jim, že je to dárek od dcery a radši si si nechá zlomit ruku, než aby jim prsten dal. Zmocnili se ho násilím,“ popsal v rozsudku soudce Josef Prach.

Loupeži parťáků přihlížel Lídl, ale nezasáhl.

Všichni obžalovaní prohlásili vinu

„Chtěl bych se omluvit, nechal jsem se strhnout. Nevím, co to do mě vjelo, mrzí mě to. Už se to nebude opakovat,“ kál se před soudem Jindřich Lídl.

Podobně se vyjádřil i Filip Štrob. „Chci se osobně omluvit. Velmi lituji, že jsem to udělal. Nechal jsem se unést prostorem a že jsem strážný.“

Soudce Josef Prach uvedl, že ani u Lídla a Kadlece neshledali důvody vyhovět jejich advokátům s návrhem, aby tresty byly nižší, než jsou tři roky.

Státní zástupce podle svých slov souhlasí s uloženými tresty, ale u Lídla je podle něj trest nezákonný, protože trest je delší než vyměřená zkušební doba. Zákon totiž stanoví, že zkušební doba musí být nejméně stejně dlouhá, jako je uložený trest.

Beran a Štrob rozsudky přijali, Lídl a Kadlec si ponechali lhůty pro případná odvolání. Protože se před soudem ke všemu přiznali, v případě odvolání by soudci už neřešili jejich vinu, ale jen výše trestů.

Ani jeden z obžalovaných už nepracuje jako strážný.