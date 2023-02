Smrtící účinek opiátové náplasti se neprokázal, muž odsouzen jen za kšeftování

Fentanylové náplasti napuštěné silným analgetikem předepisují lékaři zejména onkologickým pacientům, aby jim pomohli zmírnit úporné bolesti. Velký zájem je o ně i mezi narkomany, kteří se shánějí i po těch použitých.

Petra R. z Mariánských Lázní obvinili policisté, že s takovými léky kšeftoval. Podle státního zástupce je prodával nebo měnil s lidmi, u nichž ani neznal zdravotní stav, čímž je vystavoval velkému riziku. Navíc když předloni v červnu zemřel jeho bratr Pavel, patologové zjistili, že měl v ústech právě náplast napuštěnou opiátem.

Souzený muž, kterému léky předepisoval lékař, všechna obvinění odmítal, odsouzení se však nevyhnul.

„Obžalovaný byl uznán vinným ze spáchání přečinu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty i přečinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Obžalovanému byl uložen trest odnětí svobody ve výměře patnáct měsíců se zařazením do věznice s ostrahou,“ řekla k dnešnímu rozsudku mluvčí Krajského sodu v Plzni Jana Rubášová.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný se jeho vyhlášení nezúčastnil, hrozil mu až pětiletý trest.

Mnohem delší odnětí svobody mu však mohlo být uloženo v případě zjištění, že jeho bratr zemřel právě kvůli užití fentanylové náplasti.

„Nic takového se ale neprokázalo. Znalci uvedli, že koncentrace účinné látky v náplasti nalezené v ústech poškozeného byla nízká a její užití sice mohlo přispět k jeho smrti, ale také nemuselo. Muž totiž trpěl řadou zdravotních potíží,“ citoval server Novinky.cz předsedu senátu Tomáše Mahra.

Z poličky údajně léky a náplasti zmizely

Petr R. u soudu tvrdil, že bratrovi žádnou náplast nedal. Ale asi dva tři dny před smrtí jej měl doma překvapit bratr nečekanou návštěvou, při níž ho doprovázel kamarád. „Asi po dvou dnech jsem zjistil, že mi zmizely nějaké léky a náplasti. Měl jsem je na poličce u televize,“ argumentoval souzený muž.

Podle svých slov o tomto zjištění telefonicky informoval lékaře a policii, policisté ale takové oznámení neevidují.

Část svědků před soudem tvrdila, že Petr R. léky a náplasti proti bolesti prodával, další o jeho zemřelém bratrovi tvrdili, že ač byl řidičem kamionu, hodně pil alkohol a ve velkém množství kouřil marihuanu.

Ivan B. jako svědek před soudem uvedl, že mu obžalovaný za 150 korun prodal „platíčko“ silných léků, když jej nesnesitelně bolely zuby. „Můj bratr mi řekl, abych šel za obžalovaným, že mi pomůže, že mi léky prodá. Jemu asi před třemi roky prodal lahvičku Tramalu, když ho bolela záda. Prodal mu to asi za 500 korun. Proč si to bratr sám nenechal napsat, netuším,“ uvedl svědek.

Dodal, že obžalovaného také viděl, jak žvýká náplasti. „Nepřišlo mi normální, že by se náplast žvýkala, ale je to jeho věc. Bratr obžalovaného chlastal, ale že by užíval něco takového, to se nikdy nezmínil. Když to nebral, proč by něco takového kradl?“ podivoval se svědek.

Svědek: Pil a bral marihuanu

Další ze svědků znal souzeného i jeho bratra od útlého dětství. „Pavel jezdil s kamionem, ale bohužel strašně pil a marihuanu bral ve velkém. Tahle kombinace nemohla dopadnout jinak,“ uvedl svědek Jan V..

Vybavil si, že necelý měsíc před smrtí byl u Pavla R. doma a volal mu záchranku. „Byl opilej, stěžoval si na bolest srdce. Když přijeli, udělali mu EKG, ale nic nezjistili. Odvezli ho do nemocnice v Chebu, odkud jim utekl. Záchranáři mi nadávali, proč je volám, když je opilej. Co jsem slyšel po jeho smrti, měl slabé srdce,“ popsal u soudu Jan V..

Na policii se podle svých slov při výslechu dozvěděl o náplasti v ústech zemřelého. „Petrovi jsem pak vynadal, že náplasti mohly být od něho. On mi řekl, že se mu ztratily, že mu je asi někdo ukradl,“ prohlásil svědek.

I on viděl souzeného Petra R., jak si dával pod jazyk náplast. „Asi měl bolesti. Říkal jsem mu, že je to nehygienické, proč dělá takové kraviny,“ prohlásil před soudem.

Na zneužívané fentanylové náplasti už stály narkomany i životy. Na šest let do vězení poslali soudci mladou ženu, která v říjnu 2014 vyvařila náplasti se silným opiátem a vývar naplněný ve stříkačce pak v Chebu předala muži pod vlivem drog. Ten látku aplikoval a ve spánku zemřel kvůli otoku mozku vyvolaným otravou. Pitva odhalila v jeho těle metamfetamin a fentanyl, přičemž i samotné množství fentanylu bylo smrtelné.