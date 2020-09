Soud uznal vinu rodičů za smrt dítěte rozeného doma, od trestu však upustil

Soudce verdikt zdůvodnil tím, že nejvíc potrestaní jsou rodiče, když přišli o dítě, na které se těšili. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně se na místě odvolala.

Chlapeček po předčasném porodu doma na konci prázdnin žil jen necelé dvě hodiny. Dítě se narodilo v sedmém měsíci, rodiče však nezavolali záchranku.



„Položila jsem ho na prso, přisál se. Neuvědomila jsme si v poporodní euforii, že by se k dítěti v sedmém měsíci měla hned volat záchranná služba. Nevěděla jsem to, byla to chyba. Šla jsem se pak osvěžit. Byla jsem pak v posteli, dítě na mě, placenta byla v misce vedle nás. Plánovali jsme, že ráno pojedem k doktorovi,“ uvedla obžalovaná žena, která v minulosti už jedno donošené dítě doma porodila.

Jméno obžalované, stejně jako jejího manžela, nelze zveřejnit kvůli ochraně dalších dětí, které spolu mají.

Podle slov rodičky byl porod kolem druhé hodiny v noci tak rychlý a nečekaný, že než její muž doběhl s ručníky z koupelny, dítě držela v náručí. Křeče v břiše, které nepovažovala za porodní bolesti, poprvé ucítila asi tři čtyři hodiny předtím.

Záchrannou službu volali více než tři hodiny po porodu, když žena podle svých slov zjistila, že se dítě nehýbe. Zatímco do vesničky na pomezí jižního Plzeňska a Domažlicka mířili záchranáři, otec novorozence prováděl resuscitaci podle rad dispečerky záchranné služby po telefonu.

Záchranářům otevřela sama rodička, lékařka převzala resuscitaci od otce. Na místo přiletěl i záchranářský vrtulník.

„Situace na místě byla nepřehledná, bylo tam málo světla. Velmi špatně jsme viděli. Dítě bylo v bezvědomí. Nedýchalo, nejevilo známky života, bylo velmi drobné. Byla jsem zaskočena, že i tak dlouho po porodu nebyl oddělený pupečník. V místnosti byly zapálené dvě svíce,“ uvedla lékařka ze záchranné služby.

Podle znalců nemá sedmiměsíční dítě po předčasném porodu dostatečně vyvinuté ani plíce, nedostatečně se mu okysličuje krev. „Kdyby byla okamžitě poskytnuta vysoce odborná pomoc, pravděpodobnost přežití by byla přes 90 procent,“ citoval soudce z posudku znalce.

Podle státní zástupkyně hlavní příčinou smrti bylo vykrvácení dítěte do placenty, která nebyla oddělena a byla zřejmě pod úrovní dítěte. Na smrti se podílela i ztráta tělesné teploty.

„Bylo to svévolné rozhodnutí rodičů realizovat porod podle svých představ, Nezodpovědným a sobeckým jednáním zapříčinili smrt svého dítěte,“ uvedla státní zástupkyně.

Oba rodiče tvrdí, že na tragédii myslí každý den a trápí je.

Hrozilo jim až šest let vězení. Státní zástupkyně pro ně požadovala podmíněné tresty těsně nad hranicí jednoho roku, obhájci požadovali zastavení trestního stíhání, případně uznání viny bez uložení trestu.