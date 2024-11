Strážníkovi ruply nervy a zloději vrazil pár facek. Soud mu dal pokutu

Soudce Petr Sperk strážníka potrestal peněžitým trestem ve výši 50 tisíc korun. Stejnou pokutu dostal už Josef Franěk v rámci trestního příkazu. Proti němu ale podal strážník odpor, a případ se tak řešil v hlavním líčení.

„Poškozený seděl, nereagoval, nechoval se útočně proti nikomu. Pravděpodobně u obviněného došlo ke zkratu. Podle soudu ale nebyl důvod zaútočit, dát mu dvě facky ve chvíli, kdy nepáchá žádnou trestnou činnost. Reakce obžalovaného byla nepřiměřená,“ domnívá se soudce.

Dnešní rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu pro případné odvolání, obžalovaný se odvolání vzdal.

K soudu poškozený muž dnes nepřišel, nenašli ho ani policisté. Recidivista je pro strážníky známou firmou, v klatovských obchodních domech krade opakovaně, i několikrát za den.

Dal jsem mu dvě preventivní facky, aby už nekradl

Incident se odehrál letos v srpnu v klatovském Kauflandu. Podle státní zástupkyně Barbory Marešové strážník přistoupil k třiadvacetiletému muži, který seděl v místnosti ostrahy jako podezřelý z krádeže. „Dvakrát ho udeřil otevřenou dlaní do pravé tváře,“ popsala žalobkyně. Zmlácený muž se po fackách praštil hlavou o zeď. Žádná zranění ale neutrpěl a nevznikla při tom ani žádná škoda.

Josef Franěk, který u klatovské městské policie pracuje osm let a byl doposud v práci kladně hodnocen, se k incidentu doznal.

„Je mi to líto. Jsem si vědom toho, co jsem udělal. Nebylo úmyslem poškozenému ublížit. Několikrát jsem ho už řešil, opakovaně páchal přestupkovou nebo trestnou činnost. Jednal jsem zkratkovitě. Dal jsem mu dvě preventivní facky, aby si uvědomil, co dělá, a aby nepokračoval v té činnosti,“ vysvětloval u soudu dvaatřicetiletý strážník.

Za zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozilo až pětileté vězení. Žalobkyně pro něj navrhovala výchovný trest 12 měsíců podmíněně odložený na 18 měsíců. „S ohledem na doznání, lítost, kladné hodnocení ze zaměstnání a že poškozenému nebyla způsobena žádná újma,“ vysvětlila svůj postoj Marešová. Dodala, že práce strážníka není jednoduchá, musejí se opakovaně zabývat závadovými osobami. „K selhání, jako v této věci, nesmí ale docházet. Pokud k němu dojde, je nutné vyvodit následky,“ domnívá se.

Advokát Rostislav Netrval zopakoval, že se jednalo o ojedinělé selhání výtečně hodnoceného a pracovitého strážníka. „Dvakrát udeřil poškozeného přes tvář. K tomu došlo proto, že obviněný poškozeného dlouhodobě dobře znal při mnohačetných setkáních při páchání trestné činnosti,“ upozornil advokát.

„Ujely mu nervy, místo toho, aby se věnoval dohlížení na pořádek tam, kde to bezpečnost potřebuje, trávil čas a byl povolán k osobě, která páchá jen a jen zlo,“ uzavřel Netrval a navrhoval, aby případ byl odkloněn jako přestupek.

Na to soudce nepřistoupil s tím, že by to pro strážníka znamenalo konec kariéry u policie. Pokud ovšem zaplatí pokutu, znamená to zahlazení odsouzení.