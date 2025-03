Expartnerku se pokusil znásilnit, další dívka se mu neubránila, viní muže

„Cítím se nevinen,“ prohlásil před soudem obžalovaný, který je stíhaný na svobodě. V případě, že by na základě posudků znalci dospěli k závěru, že skutečně znásilnil dívku u hřbitova a ta z toho měla dlouhodobé psychické následky, hrozilo by mu až 12 let vězení.

Podle státního zástupce Jiřího Richtera se muž před Vánoci 2021 pokusil znásilnit svoji bývalou družku. Pár se rozešel v létě téhož roku, žena si ten den přišla do bydliště bývalého partnera pro jejich společné dítě předškolního věku.

„Vstoupila na jeho pozvání do chodby bytu. Když se nacházeli v koupelně, navrhl jí jejich poslední společnou soulož. To bývalá družka jasně a srozumitelně odmítla. Začal do ní strkat. Uchopil ji za ruku a byť se snažila jít k synovi, který se v obývacím pokoji díval na televizi, neumožnil jí to. Následně ji dostrkal do pokoje naproti koupelně a vhodil ji na sušáky s prádlem, které spadly. Nereagoval na to, že bývalá družka plakala a křičela,“ popsal začátek konfliktu státní zástupce.

Když brečí, tak to nejde, řekl

Když do pokoje přiběhl malý syn a ptal se, co se děje, muž ho vystrčil a odvedl do obývacího pokoje. „Dítěti říkal, že je to dobré a zavřel ho tam a pak pokoj zamkl,“ dále popsal státní zástupce.

Obžalovaný se pak podle spisu vrátil zpátky do pokoje k ženě, která se snažila vstát. „Hodil ji zpět na zem na rozlomené sušáky, i když se snažila bránit kopáním a křikem, stáhl jí kalhoty i kalhotky, uchopil ji pod krkem, pak si sám stáhl kalhoty a lehl si na ni,“ uvedl Richter s tím, že pak se obžalovaný pokusil ženu znásilnit.

Svého jednání však podle obžaloby záhy zanechal. „Když brečí, tak to nejde,“ údajně prohlásil muž.

Dnes před soudem odmítl vypovídat. Při výslechu na policii tvrdil, že to může být msta bývalé partnerky. „Co je mi kladeno za vinu, to není pravda, to se nestalo. Podle mě šla na policii kvůli tomu, že jsem na ni křičel, když se ošklivě chovala k malému,“ prohlásil obžalovaný.

Tvrdí, že bývalá partnerka dokázala většinu peněz utratit za drogy. „Podle mě se chovala k malému ošklivě, když byla pod vlivem drog. Řekla, že mi nebude dávat syna a pokud ho budu chtít, že má na mě něco připravené,“ řekl při výslechu na policii.

Je obžalovaný i ze znásilnění dívky

Odmítavě se staví i k žalovanému nočnímu znásilnění osmnáctileté dívky u hřbitova na Klatovsku. Podle státního zástupce o pachateli dívka nevěděla do chvíle, něž vyskočil ze tmy a chytil ji zezadu rukou za krk.

„Lekla se a začala křičet o pomoc. Druhou rukou jí přikryl ústa. Sebral jí mobilní telefon a opakovaně jí vyhrožoval, ať drží hubu, nebo dopadne špatně. Odtáhl ji ke hřbitovu, cestou ztratila obě boty. Když se bránila, udeřil ji do břicha,“ popsal státní zástupce, co předcházelo samotnému znásilnění, při kterém dívka marně plakala a prosila, aby toho útočník nechal.

Po činu se jí podařilo doběhnout domů a zavolat policii. Podle spisu měla dívka po činu vážné psychické problémy.

Pro obžalovaného si policisté přijeli hned druhý den. Muž vše striktně popřel. Když později k činu vypovídal při výslechu na policii, tvrdil, že dívka mu sex sama nabídla už několik hodin před tím a u hřbitova bylo tak vše dobrovolné.

Soud bude pokračovat výslechy svědků. Souzený muž v minulosti přiznal, že by trestaný za loupež a řízení pod vlivem alkoholu.