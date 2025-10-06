Senior se lekl zvířete a sjel do rybníka. Z potopeného auta sám vyplaval

  12:06
Do rybníka v obci Soběšice u Klatov sjel v pondělí dopoledne s vozidlem starší řidič. Policistům pak vysvětlil, že mu před autem přeběhlo nějaké zvíře a on na nečekanou situaci zareagoval tím, že strhl řízení a skončil v rybníku. Z potápěného opelu se mu podařilo vylézt a doplavat na břeh.
Starší řidič projel kolem autobusové zastávky a skončil s autem v rybníce....
Starší řidič projel kolem autobusové zastávky a skončil s autem v rybníce. Vozidlo nebylo téměř vidět, celé se ponořilo do vody. (6. října 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala v deset hodin dopoledne. Šestasedmdesátiletý šofér jel od obce Mochtín směrem na Klatovy.

„V Soběticích mu mělo těsně před vozem přeběhnout zvíře. Zatím nevíme jaké. Na to řidič zareagoval tak, že strhl řízení vozidla vpravo, vyjel mimo komunikaci a vjel do rybníka,“ popsala kolizi policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Senior stačil z vozidla sám vylézt, pak mu na břeh pomohla náhodná svědkyně. Záchranáři ho nakonec odvezli do Klatovské nemocnice. „Utrpěl lehký úraz hlavy,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.

Opel ale skončil zcela pod vodou, vyprostit ho museli hasiči se svým vyprošťovacím speciálem. „Při nehodě došlo k úniku oleje do vody, informovali jsme o tom odbor životního prostředí,“ informoval hasičský mluvčí Petr Poncar.

Dechovou zkoušku měl šofér negativní. Příčinou a bližšími okolnostmi nehody se nadále dopravní policisté zabývají.

