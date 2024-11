Venkovní bazén na Slovanech bude sloužit celoročně, zakryla ho nafukovací hala

Nafukovací hala má 50 metrů a první plavci by si ve venkovním bazénu mohli zaplavat v polovině prosince. V České republice jsou sice nad bazény nafukovací haly dvě, a to ve Strakonicích a v Kadani, ale pouze v Plzni je hala, která nemá kovovou konstrukci.

„Hala byla nafouknutá už ve čtvrtek večer. Vzduch se do ní ještě pořád vhání. Ale přes noc to vydrželo, neucházelo to,“ potěšilo v pátek dopoledne ředitele bazénu Tomáše Kotoru.

Podle něj se bude hala nafukovat vždy na podzim a v květnu se uklidí. „Vyhřívaná bude stejně, jako je tomu u vnitřního bazénu, tedy vzduch na 27 až 28 stupňů a voda mezi 26 až 27 stupni Celsia. Tedy nepatrně níž než vzduch, aby se hala nerosila,“ plánuje Kotora. Životnost nafukovací haly je zhruba 25 let a magistrát za její pořízení zaplatil téměř 21 milionů korun.

V bazénu pod nafukovací halou bude k dispozici osm drah a primárně do něj budou chodit děti ze škol, dále ho budou využívat kluby a organizace. „Bude se tam tedy konat plavecká výuka tak, aby vnitřní padesátka nabídla větší prostor veřejnosti,“ osvětlil provozní manažer Petr Davídek.

Venkovní bazén byl zatím využívaný jen tři až čtyři měsíce. „Dosud návštěvníci plavali jen ve vnitřním bazénu, odteď ale začneme venkovní plochu zakrývat pravidelně. Plzeň se tak stane městem, jež bude mít v jednom areálu dva padesátimetrové vnitřní bazény, což nikde v České republice není,“ vyjádřil se k novince primátor Plzně Roman Zarzycký. Plavecký areál denně navštíví zhruba tisíc lidí, v létě se pak počty pohybují kolem tří tisíc lidí denně.

Letos v červenci odstartovala rekonstrukce vnitřního bazénu, práce by v něm měly skončit do konce roku. Hlavním důvodem byla nutná oprava rozvodů vody, které byly v provozu zhruba čtyřicet let. Navíc z prostoru bazénu prosakovala voda, která se dostávala do technologických zařízení a také ohrožovala spodní část objektu.

V rámci rekonstrukce bylo nutné odstranit starou podlahu, vyměnit rozvody a svody vody a pak vybudovat podlahu novou. Nové zázemí získají členové plaveckého klubu.

Postupné přestavby bazénu na Slovanech zahájilo město už v roce 2018. První etapa skončila v roce 2019. Vznikl tehdy například nový dětský bazén, přestavěný byl výměník a kotelna. V další etapě vznikly nové šatny, úpravou prošly vstupní prostory.