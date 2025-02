Slavnosti svobody v Plzni letos oživí historická letadla i více klubů ze zahraničí

Jenom válečných veteránů bude méně, než kolik jich jezdilo v posledním čtvrtstoletí, protože těm, kteří žijí, je kolem sta let. Organizátoři se nicméně snaží, aby se některý z těch, kteří v roce 1945 osvobozovali jihozápadní Čechy, na akci objevil.

Podle lidí, kteří Slavnosti svobody připravují, budou výjimečné jak svým rozsahem, tak nabídkou pro návštěvníky. Odhadují, že v dobových vojenských kempech se v centru Plzně může pohybovat zhruba tisícovka nadšenců z klubů zaměřených na vojenskou historii.

Pavel Rogl z klubu vojenské historie tvrdí, že se bude jednat o největší akci svého druhu v Česku. Upozorňuje, že zájem mají i kluby ze zahraničí. „Takže tady bude obrovské množství lidí v podstatě z celého světa i dobové vojenské techniky,“ prohlásil Rogl. Tvrdí, že ze zájemců o účast v kempech už je třeba vybírat.

Slavností svobody se každoročně v Plzni účastní desítky tisíc lidí. Divácky nejatraktivnější bývá průjezd kolony vojenské historické techniky Convoy of Liberty městem. Letos se v něm má objevit na 350 kusů vozidel.

Konvoj projede Klatovskou třídou do centra města v neděli 4. května. Výjimečně ho letos doplní pěší sekce s prapory a zbraněmi a část současné vojenské techniky US Army a České armády. Ta se v daleko větším počtu představí od pátku 2. května do sobotního večera v areálu lobezské střelnice.

Convoy of Liberty doprovodí přelet vojenských historických letadel, jako je P 51 Mustang Little Rebel, North America T6 RAF/SAAF, Stinson Reliant nebo Boeing Stearman. Jedinečné přelety letounů oživí i další program Slavností svobody.

Akce nabídne i další zážitky. V areálu DEPO2015 se uskuteční první ročník sjezdu amerických aut s plánovanou jízdou městem. Na své si přijdou i nadšenci dobové módy, Lifestyle zóna nabídne možnost vyzkoušet si image našich prababiček, které vítaly osvoboditele v Plzni. Chybět nebude ani skvělé jídlo. Před radnicí vznikne street food zóna, nabídne americké dobroty i klasiku.

Jana Komišová z magistrátu řekla, že letos bude mimořádně rozšířený kulturní program. „V centru města budou čtyři hudební scény,“ uvedla.

Hlavní scéna na náměstí Republiky bude mimo jiné patřit zahajovacímu večeru s koncertem Vojtěcha Dyka v unikátním doprovodu Plzeňské filharmonie a následnou show propojující multimediální efekty s historickou technikou v režii Michala Cabana. Vystoupí například Igor Orozovič, Anna K., Jan Smigmator & Jumaane Smith, orchestr Tremolo s Václavem Noidem Bártou nebo kapela The Tap Tap. Páteční slavnostní příjezd jeepů na náměstí Republiky tématicky doprovodí kapely Cop a Taxmeni.

Podrobný program přinese web slavnostisvobody.cz.

Plzní projel tradiční Convoy of Liberty (5. 5. 2024)