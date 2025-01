Ryby a luštěniny dětem moc nechutnají, projekt v Plzni to má změnit

Náměstkyně primátora pro školství Lucie Kantorová z ANO prohlásila, že akce má přispět k tomu, aby se v jídelnách více používaly nové trendy ve vyvařování nebo nové recepty.

„Zaměřit bychom se měli i na pokrmy, které nejsou oblíbené u žáků, tak aby si k nim vytvořili pozitivní vztah,“ uvedla. Podle náměstkyně projekt určitě nemá naznačit, že se ve školních jídelnách vaří špatně. Tvrdí, že je to právě naopak. „Máme spoustu jídelen, které využívají nové trendy, mají skvělé recepty, ale moc se o tom neví, ačkoliv to dělají skvěle,“ vysvětlila.

Do projektu jsou zapojeni profesionální kuchaři, kteří se vypraví do plzeňských škol. „A paní kuchařky se od nich dozvědí například nějaké tipy, získají inspiraci, což považuji také za velký přínos,“ řekla Kantorová.

První kolo projektu se odehraje přímo ve školách. Hodnotit se bude bezmasé jídlo s hlavní složkou luštěninou. Druhým pokrmem pak bude ryba. Šest nejlepších jídelen se dostane do druhého – finálového kola, které proběhne 9. května v gastrostudiu.

Do hodnocení budou kromě profesionálních kuchařů a zástupců magistrátu zapojeni i představitelé školních parlamentů.

Manažer Asociace kuchařů a cukrářů ČR (AKC ČR) Tomáš Popp řekl, že například u luštěnin se díky akci může zbořit častý názor, že se z nich nedá udělat dobré jídlo. „Pokud má někdo představu o luštěninách spojenou jenom s hrachovou kaší a čočkou s vajíčkem, tak je to hodně málo. Jenom čočky je několik druhů, paleta je pestrá a jde jen o to, inspirovat školní jídelny, aby se nedržely pouze zavedených postupů a nenabízely jenom hrachovku s uzeným, která se někomu nemusí zamlouvat,“ sdělil.

Tomáš Popp považuje roli kuchařů ve veřejném stravování pro stovky strávníků za trochu nevděčnou. „Sto lidí je sto chutí a každý má nějakou představu. V restauraci si člověk vybere z jídelníčku. Ale ve školní jídelně jsou jiné podmínky a kuchař by přitom měl uspokojit široké spektrum lidí. To je velká výzva,“ konstatoval.

Tomáš Popp si pamatuje, že sám ve školní jídelně nesnášel krupicovou kaši, buchtičky se šodó nebo mlékovou polévku.

Dětem chutnají smetanové omáčky, nejedou luštěniny

Podle Poppa snaha prosazovat kvalitní a zdravé stavování ve školních jídelnách nekoresponduje například s tím, že jsou zaměstnanci jídelen špatně placeni. „Rodiče po nich chtějí, aby vařili jako někde v Itálii, ale oni mají dané své limity a nízkou motivaci. Když má kuchařka 18 tisíc čistého, tak co s tím uděláte? Stát by si to měl konečně uvědomit a řešit to. Nestačí jenom mluvit o tom, jak je školní stravování důležité,“ říká.

Popp považuje úroveň řady školních jídelen v Plzni za velmi dobrou. Upozornil, že se často jedná o jídelny, do kterých přišli šéfkuchaři z restaurací, protože už jim režim v pohostinství nevyhovoval.

Základní školy v Plzni navštěvuje 16,5 tisíce žáků. Školní jídelny vaří denně zhruba 500 jídel. K nejoblíbenějším pokrmům patří smetanové omáčky s knedlíky, řízky, sladká jídla nebo špagety. Patrně nejméně oblíbené jsou luštěniny.

Jídelna, která zvítězí v projektu Vaříme s chutí, získá kromě titulu Školní jídelna roku 2025 také finanční odměnu od Magistrátu města Plzně, pobytový voucher a vybavení do kuchyně. Jídelny, které se umístí na 2. a 3. místě, obdrží také finanční odměnu a vybavení do kuchyně. Věcné dary dostanou i ostatní jídelny, které se soutěže zúčastnily.