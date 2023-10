Do bývalých budov lékařské fakulty v Plzni se stěhují soukromé školy

9:12, aktualizováno 23:25

Přesun lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni do nového kampusu by mohl městu přinést rozvoj v podobě razantního nástupu soukromých škol. Ty totiž postupně vstupují do budov, které medici opustili. Pavlovův ústav v Lidické ulici získala od letošního školního roku soukromá Vyšší odborná škola Plzeň a část Šafránkova pavilonu ve stejnou dobu Scio základní škola.