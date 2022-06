Cizinky před strážníky předstíraly, že v rybníce plavou. Lovily škeble

K Velkému boleveckému rybníku nejprve přijela hlídka městských strážníků, na které se obrátili plavci, že dvě ženy jsou po pás ve vodě a sbírají vodní živočichy, což je zakázané. Posléze dorazili i policisté.

Strážníci po příjezdu na místo skutečně spatřili dvě cizinky ve věku 40 a 45 let, jak sbírají do igelitových tašek škeble. Jakmile ženy zjistily, že jsou tam strážníci, lup odhodily do vody a začaly předstírat, že se přišly jen vykoupat.

Policisté pak zhruba sto metrů od vody našly ležet u lavičky několik igelitových tašek s vylovenými měkkýši. Jak dlouho tam byly, nebylo jasné a hrozilo, že bez vody uhynou.

„Po rychlém zadokumentování je policisté okamžitě vypustili v hlubší části rybníka zpět do vody,“ dodala Hokrová.

Policisté odhadují, že ve třech taškách jich mohlo být několik set. „Přesné určení právní kvalifikace a určení vylovených druhů vodních živočichů je předmětem dalšího šetření. Ve věci jsme mimo jiné zažádali o odborná vyjádření,“ dodala mluvčí.

Policie neuvedla, co s měkkýši chtěly ženy udělat. Podle Karla Makoně ze Záchranné stanice živočichů v Plzni by s největší pravděpodobností skončili jako delikatesa v asijské kuchyni.