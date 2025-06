Zneužil funkci vedoucího, řekl soud a potrestal muže za znásilnění skautek

Soud uznal muže vinným ze znásilnění a přečinu podání alkoholu dítěti. Podle jeho závěru není důvod, proč by nevěřil poškozeným dívkám. „Odsuzuje se k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let. Dále trest zákazu práce s dětmi po dobu deseti let,“ řekl soudce.

Poškozeným dívkám musí uhradit jako nemajetkovou újmu celkem 200 tisíc korun. Soud nároky dívek snížil, dohromady požadovaly 1,75 milionu.

„Zneužil funkce skautského vedoucího. Polehčující okolností bylo pouze to, že byl dosud bezúhonný. Trest byl uložen nepodmíněný, je třeba zohlednit větší počet poškozených a že se skutky děly po delší dobu,“ vysvětlil soudce. Dnešní rozsudek není pravomocný, obžalovaný muž se okamžitě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Žárlili na moji partnerku, vysvětloval skautský vedoucí

„Nejsem vinen a necítím se vinen.“ To byla poslední slova bývalého skautského vedoucího J. N., než se senát Krajského soudu v Plzni odebral na závěrečnou poradu o rozsudku.

Muži hrozilo dva až 10 let za mřížemi. Obžaloba měla všechny sexuální skutky v letech 2021 a 2022 za prokázané a pro školníka ze střední školy požadovala trest 5,5 roku vězení a zákaz práce s dětmi na dalších pět let.

Obhajoba vše viděla úplně jinak, chtěla zbavit obžalovaného všech obvinění.

Sexuální aktivity se dvěma dívkami muž striktně popřel. O třetí prohlásil, že sex s ní byl vždy oboustranně dobrovolný. „Měli jsme spolu klasický vztah, jí tehdy bylo určitě víc než 15 let,“ argumentoval.

Proč by ale muže po letech obvinily současně tři dívky? „Přemýšlel jsem o tom. Než to (trestní oznámení – pozn. red.) na mě podaly, klasicky mě vyhledávaly, chodily se mnou na kávy, pro rady. V květnu 2023 jsem si našel přítelkyni. Řekl jsem jim, že nechci pokračovat ve vedení oddílu a chci se stáhnout. Myslím, že jedním z důvodů byla žárlivost vůči partnerce. Asi jsem byl stálice a měly pocit, že mě ztratí. Myslím, že to byla kombinace žárlivosti a že jsem chtěl odejít z oddílu,“ vysvětloval obžalovaný soudcům.

Ti se podivovali, proč by na něj dívky podávaly trestní oznámení a nechtěly ho ztratit, když za znásilnění byl ohrožený sazbou až do 10 let vězení. „Chtějí se mi pomstít,“ odvětil souzený.

Tomu státní zástupce nevěří. „Než přivedl do oddílu novou přítelkyni, byl ženatý. To poškozené věděly. Pokud by mohly a měly žárlit, tak na jeho manželku. Obhajoba, že žárlily na přítelkyni, mi přijde nelogická,“ uvedl v závěrečné řeči státní zástupce.

Také mu připomněl svědectví dalších skautů, že muž prohlížel dětem údajně kvůli hledání klíšťat i místa na tělech, která prohlížet nemusel. „Děti také vzpomněly na jeho narážky na úměru mezi prsy ženy a velikosti penisu otce, starším dětem vyprávěl o svých sexuálních zážitcích,“ vypočítával státní zástupce.

22. října 2024

Advokát bývalého vedoucího skauta zpochybňoval věrohodnost jedné z dívek, která je v péči psychiatra. Argumentoval, že dívka chodila k psychiatrovi už mnohem dříve.

U dívky, s níž měl mít souzený muž desítky styků, advokát zpochybňoval případy uvedené v obžalobě. „Intimně spolu začali žít v roce 2021. Jak mohlo dojít k nedobrovolnému styku v roce 2022, když těch dobrovolných za sebou měli desítky? Jak měl u 28 styků poznat, že je to dobrovolné, a u těch dvou, co jsou v obžalobě, že ne? Podle mého by maximálně mohlo jít o sexuální nátlak, pokud by využíval své autority. Mám za to, že ani tohle není jednoznačné prokázané,“ tvrdil advokát.

Státní zástupce v této souvislosti připomněl výpověď dívky, že po prvním nechtěném kontaktu se sexuální skutky děly dál. „Ona nedělala nic v domnění, že po její pasivitě ho to přestane bavit,“ vysvětlil státní zástupce.