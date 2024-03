Na 10 centimetrů hlubokou díru upozorňuje cedule, provizorně ji už nezasypou

Silničáři sami přiznávají, že letošní zimní teploty kolem nuly byly to nejhorší, co je mohlo potkat. Voda přes den natekla do prasklin v silnicích, v noci voda zmrzla a postupně asfalt víc a víc roztrhávala. Proto výtluků je letos až sedmkrát víc, než po předchozích zimách.

Jedno auto za druhým jezdí ve špičce Jasanovou ulicí v Plzni. Je to oblíbená zkratka pro řidiče, kteří si o několik stovek metrů zkracují cestu mezi plzeňskými částmi Slovany a Doudlevce. Kdo se při vjíždění na Malostranskou ulici u plzeňské Vodárny věnuje především provozu na hlavní silnici, aby se tam vmáčkl mezi auta, pravými koly často spadne do díry hluboké přibližně 10 centimetrů.

Právě tuhle díru jsme 14. března odpoledne zaznamenali a oznámili jako problém k vyřešení prostřednictvím městské aplikace Plzni.to. Součástí oznámení byl i obrázek výtluku a kontakt prostřednictvím soukromého e-mailu. Krátce po zadání do aplikace se hlášení objevilo na webové stránce. Po chvíli pípla v e-mailu zpráva, že věc je předaná k řešení Správě veřejného statku města Plzně (SVSMP), tedy organizaci, která se stará o městskou zeleň a místní komunikace.

Zhruba po dalších dvou hodinách dorazilo na e-mail krátké vyjádření z úseku komunikací SVSMP, že nahlášená závada je zadaná k opravě. Shodou okolností ten samý den někdo další nahlásil do aplikace tu samou díru.

Na začátku tohoto týdne stála u silnice značka upozorňující na nerovnosti. Stojí už o blok dříve, asi 90 metrů před samotným problémovým místem. Šest dnů po nahlášení do aplikace se na vozovce u chodníku objevila žlutá čára. Tak si silničáři většinou vyznačují, kam až budou opravovat silnici.

U obrubníku a na chodníku za necelý týden přibyly další kousky asfaltu a menší kameny, které auta za necelý týden z díry ještě vylámala svými koly. Při zjišťování stavu 14. a pak i 20. března vždy několik vozů svými koly vjelo do díry.

Podle čtvrtečního vyjádření správce komunikace je oprava už zadaná, díra zmizí v průběhu několika týdnů.

„S dodavatelskou firmou se ve většině případů domluvíme na sloučení opravy několika dalších komunikací v okolí do jednoho termínu, protože je v místě navezena technika i materiál. V konkrétně uvedeném případě budou opravovány ještě i ulice Vřesová, Jedlová a další. Než dojde po zadání k opravě samotné, jedná se většinou o týdny až měsíce, protože dodavatelská firma musí řešit veškerá potřebná povolení a také dopravní situaci v době oprav. To může být zavření ulice, stanovení objížďky, vyblokování parkovací stání nebo jednat Plzeňskými městskými dopravními podniky, pokud dojde i k nějakému omezení veřejné dopravy,“ vypočítala mluvčí plzeňského magistrátu Hana Josefová.

Proč správci nenechali díru alespoň provizorně zasypat jemnou kamennou drtí do doby definitivní opravy? „V jarních měsících se už k provizornímu řešení nepřistupuje. Takové řešení se volí například v prosinci či lednu. V březnu už volíme standardní opravu výtluků,“ uvedla Josefová.

Díry v Nepomuku opravili naposledy 8. března

Druhé testované místo je na hlavním tahu z Plzně do Českých Budějovic. Hned několik děr za sebou čeká na řidiče na vjezdu od Plzně do nedávno postaveného kruhového objezdu v Nepomuku na Plzeňsku. Je to silnice první třídy, správcem je ŘSD. V rámci testu jsme závadu na vozovce nahlásili 14. března ze soukromého emailu, součástí zprávy byla i fotografie děr v silnici pořízená při prvním testu v závěru února.

Odpověď z provozního úseku ŘSD, Správy Plzeň, dorazila druhý den ráno. „Poškození vozovky na vjezdu do okružní křižovatky Nepomuk jsme od prosince již několikrát provizorně opravili studenou směsí, naposledy v pátek 8. března. Vzhledem k intenzivnímu provozu toto řešení vydrží velice krátce. Místo je označeno SDZ A7a (dopravní značka nerovnost – pozn.red). Navíc předpokládáme, že řidiči dávají přednost vozidlům na okružní křižovatce, takže jsou nuceni místem projíždět sníženou rychlostí,“ zněla odpověď z 15. března od Pavla Křováka z provozního úseku ŘSD.

Podle něj bude místo opraveno na celou šíři jízdního pruhu v rámci údržby po zimě. „Bohužel obalovny se uvádějí do provozu až začátkem dubna. Zhotovitel s tímto počítá v nejbližším možném termínu. Omlouváme se za tuto situaci, letošní zimní období bylo poněkud enormní ve smyslu rozdílů teplot, v jehož důsledku došlo k velkému počtu výtluků,“ vysvětlil Křovák.

Při ověření stavu výtluků ve středu 20. března byly v silnici skutečně dvě novější tmavé záplaty v místě největších děr zaznamenaných na konci letošního února. Řidiči osobních i nákladních aut se snaží dírám vyhýbat, vesměs najíždějí k levému obrubníku. Na nerovnosti v silnici šoféry upozorňuje dopravní značka 100 metrů před místem.

