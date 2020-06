Cesta od dálnice D5 na Chebsko je zase narovnanější, vyhýbá se obcím

13:12

Ve čtvrtek v podvečer Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo poslední zrekonstruovaný úsek 14 kilometrů dlouhé silnice mez dálnicí D5 na nové Hospodě a Planou na Tachovsku. Narovnaná komunikace se vyhýbá obcím na trase. Do 10 let by měl být hotový i poslední úsek téhle silnice v Plzeňském kraji od Plané na hranici s Karlovarským krajem.