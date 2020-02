Nová ulice se bude předělávat, řidiči mají problémy do ní odbočit

Projektant, stavební firma, stavební dozor, dopravní policie. Ti všichni se podíleli na přípravě a provedení rekonstrukce zhruba třičtvrtěkilometrového úseku Lábkovy ulice v Plzni Skvrňanech, do které obvod investoval přes dvanáct milionů korun. Přesto stavba nevyhovuje dopravním požadavkům a bude se předělávat.

Někteří místní dokonce hovoří o nebezpečné silnici, které je dobré se vyhnout. Přitom se jedná o první úsek plánovaného napojení na výpadovku ze Skvrňan do Křimic.

Není ale jasné, kdo udělal chybu, protože zatímco vedení obvodu hovoří o selhání projektanta, autor projektu s tím nesouhlasí a tvrdí, že dodržel normu, ale že řidiči nejsou ochotní se normě podvolit.

Na obvodní radnici mají jiný názor. „Jedná se o vadně navržený poloměr odbočení z Vejprnické ulice, kdy nebyla zohledněna možnost vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. Pro osobní vozidla poloměr odpovídá normě,“ uvedl místostarosta centrálního městského obvodu Plzeň 3 Petr Baloun. Ten slibuje urychlené řešení.

„Dojde k úpravě poloměru odbočení tak, aby splňoval parametry i pro vozidla nad 3,5 tuny, která do ulice mohou vjíždět jako dopravní obsluha. Protože je stavba zkolaudována, je nutné připravit změnu projektu a požádat o vyjádření všechny dotčené orgány,“ vysvětlil Baloun.

Podle autora projektu architekta Jana Arneta je křižovatka navržená v souladu s trendem uliční prostory zužovat a nutit tím řidiče, aby jezdili po městě pomalu.

„Dřívější křižovatka byla zbytečně široká a nebezpečná, protože tu řidiči jezdili příliš rychle,“ sdělil Arnet specializující se na dopravní stavby. Podle něj jsou poloměry v souladu s českou státní normou nejen pro osobní auta, ale i pro nákladní vozy.

„Občas ale dojde ke střetu české státní normy s realitou, tedy s řidiči, kteří nejsou ochotní zpomalit a dostatečně kroutit volantem. Vím o tom, že tam auta vjíždějí na obrubník,“ sdělil architekt.

Návrhy některých místních na nižší obrubník architekt odmítl s vysvětlením, že i výška obrubníku odpovídá normě, která předpokládá znatelné oddělení chodců od řidičů.

Podle Arneta nelze při navrhování podobných staveb nechat vše na architektovi. „Projekt je přece schvalovaný různými odbory a policisty. Bez toho by nezískal stavební povolení. Ti všichni by měli projekt zkontrolovat, jestli jim vyhovuje,“ myslí si Arnet.

Aby se z hlavní silnice zatáčelo takto ostře, je proti logice

Publicista Zdeněk Roučka, který kousek od silnice bydlí, uvedl, že rekonstrukce je provedená nevhodně.

„Aby se z hlavní silnice zatáčelo takto ostře, to jde proti logice. Navíc je to pro řidiče šok, přitom je tu spousty místa na trávníku. Kdyby se mírně zmenšil ve prospěch silnice, nic by se nestalo,“ diví se obyvatel Skvrňan, který prý vyslechl v souvislosti se silnicí nářky řady dalších obyvatel z okolí.

„Obrubník už je odřený, je vidět, že si tu někdo poničil kolo,“ ukazuje Roučka, který prý po rekonstrukci silnici vůbec nepoužívá.

Jednak mu vadí odbočení z Vejprnické ulice, o kterém mluví jako o zpackaném, jednak ho od průjezdu odrazuje řešení konce rekonstruované části, a to v místě pod lávkou pro pěší a cyklisty. Když řidič podjede pod lávkou směrem k Vejprnické ulici, překvapí ho totiž nově vytvořené esíčko, na které tu také není zvyklý.

Lábkova ulice v Plzni na Skvrňanech.

„Silnice pod mostkem byla úplně rovná. Zubu, který zde udělali, nerozumím. Kdyby silnice vedla rovně, přišli bychom sice o dvě místa nebo čtyři místa na parkování, ale ta by tu nechyběla, protože parkoviště stejně nikdy není plné,“ popsal Roučka.

Podle Balouna i Arneta byla důvodem k vybudování esíčka opět snaha donutit řidiče, aby zpomalili, aby tam nejezdili třeba stovkou. „Navíc bychom přišli o parkovací místa,“ sdělil Baloun.

Zakřivení podle něj ale časem zmizí, protože se zde vybuduje napojení na výpadovku z Plzně na Křimice. Na trase zamýšlené druhé části je už hotový most.

Rekonstrukce Lábkovy ulice přinesla kromě nového povrchu i 174 šikmých parkovacích stání včetně stání pro hendikepované. To znamená navýšení téměř o stovku parkovacích míst.