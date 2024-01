Zima udělala ze silnic ementál, největší díry vyplňují studenou směsí

„Přírodu ani fyziku neošálíme. Když do spár v povrchu zateče voda a zmrzne tam, vzniklý led se rozpíná,“ vysvětlil Šíma vznik trhlin a následné rozpadání asfaltu.

Krajští silničáři mají ve správě přes 6400 kilometrů silnic zejména druhých a třetích tříd. Největší díry vyplňují takzvanou studenou balenou, tedy speciální směsí, která ztuhne i za mrazu. Je dražší a její životnost je mnohem kratší než u klasické teplé směsi používané v sezoně při stavbách a rekonstrukcích silnic. Opravování děr v silnicích mohou pracovníci dělat kvůli bezpečnosti jen přes den.

Podle zkušeností silničářů se problémy s rozpadajícím asfaltem nemusejí týkat jen silnic s letitým povrchem.

„Když je povrch celistvý, správně položený a zhutněný, tam se to nestane. Pokud ale balená není položená zcela kvalitně, neměla dostatečnou teplotu nebo nebyla dostatečně zhutněná, projeví se to poměrně rychle,“ vysvětlil Šíma.

Přes zimu se používá jen studená směs

Už před lety vysvětloval tehdejší krajský šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Plzni Zdeněk Kuťák, proč frézují a mění na frekventovaných silnicích horní asfaltovou vrstvu v době, kdy na první pohled byla ještě v dobrém stavu. „V rámci správného hospodaření je lepší včas vyměnit horní vrstvu, u které se projevují první známky degradace materiálu, než ještě dva tři roky počkat. Pak je poškození větší a místo jedné obrusné vrstvy se musí jít do větší hloubky. To je mnohem dražší,“ argumentoval.

Mluvčí ŘSD Adam Koloušek potvrdil, že po střídání dešťů a mrazů v posledních týdnech se i na silnicích první třídy ve správě ŘSD objevuje více děr. „Opravovat se musí operativně. Protože přes zimu nefungují obalovny, jedinou možností je použití studené balené směsi,“ shrnul.

Krajští silničáři monitorují i přes zimu stav silnic průběžně. „V každém okrese máme jedno auto s dvoučlennou posádkou, která je vyčleněná jen na tohle. Silnice druhé třídy projíždějí dvakrát do měsíce, u třetí třídy jednou za měsíc. V rámci prohlídky závady zapisují do aplikace, ty vysoce nebezpečné musejí odstranit okamžitě. Například poraženou značku Stop musejí okamžitě nahradit přenosnou značkou, která tam bude do doby osazení stabilní značky. Tihle lidé znají své silnice dokonale, jakákoli anomálie je hned uhodí do očí,“ dodal provozní ředitel krajských silničářů Radek Šíma.

V letošní zimě už mají silničáři v kraji za sebou asi všechny rozmary přírody - od dešťů a někde se rozlévajících řek přes popadané větvě i stromy až po ledovku i velké sněžení. „Za první prosincový víkend byl spad sněhu tak vydatný, že jsme spotřebovali stejné množství posypu jako za celý listopad,“ vypočítal Šíma.

Silničáři s technikou mají maximálně půl hodiny na to, aby vyjeli zmírňovat následky řádění přírodních živlů. Protože každý sypač má pevně stanovený okruh dlouhý 50 až 60 kilometrů, řidiči podle silničářů nemohou očekávat, že silnice budou okamžitě čisté a černé.