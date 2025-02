Sériový vrah z devadesátek musí zpátky do přísnějšího vězení, v cele měl mobil

Statného bývalého příslušníka Veřejné bezpečnosti Josefa Kotta přivezla dnes zásahová jednotka z vězení v Horním Slavkově k sokolovskému soudu kvůli průšvihu ve věznici. I když stíhaní ani odsouzení nesmějí mít za mřížemi mimo jiné přístup k mobilům, u Kotta ho při prohlídce cely našli.

Věznice navrhla, aby za to doživotně odsouzeného vraha potrestali přeřazením ze zařízení s ostrahou do káznice s nejpřísnějším režimem, tedy do věznice se zvýšenou ostrahou.

Kott u soudu nezapíral, že mobil v cele měl. „Používal jsme ho jen v rámci rodiny, nikdy jsem s ním nepřipravoval žádnou trestnou činnost. Žádné drogy, žádný útěk. Styk s rodinou byl silnější. Já to chtěl hlavně kvůli vnoučatům, protože s nimi nemám povolený videohovor. Vzhledem k tomu, kolik je mi let a kolika se můžu dožít, chtěl jsem si víc užít rodinu a riskoval jsem, že budu kázeňsky trestaný. Za 35 let, co sedím, jsem byl za mobil pětkrát kázeňsky trestán,“ připustil sedmašedesátiletý muž.

I v soudní síni zůstal spoutaný. Neustále ho střežilo několik příslušníků vězeňské zásahové jednotky v kuklách, přilbách a s dlouhými zbraněmi.

Kott podle svých slov prošel v průběhu doživotního trestu nejpřísnějšími kriminály ve Valdicích a v Mírově, asi 17 let je ve věznicích s mírnějším režimem. Dnes soudkyni upozorňoval, že získal kázeňské odměny. „Vy dokážete získávat odměny, ale pak dostanete trest,“ opáčila soudkyně Dana Kordíková.

Kázeňské tresty dostával Kott nejen za mobilní telefony, ale také za porušení léčebného režimu nebo neuposlechnutí zaměstnanců věznice.

Podle sokolovského státního zástupce Petra Havlíčka je návrh ředitele věznice na přeřazení Kotta do přísnějšího typu věznice odůvodněný. „Je narušovaný účel trestu chováním odsouzeného a je to opakované,“ shrnul Havlíček.

Kott se ještě snažil soudkyni přesvědčit, že se polepší. „Je mi líto, co se stalo. Myslím si, že kdybych byl v ostraze, už se to nebude opakovat,“ tvrdil Kott.

Neuspěl. Soudkyně rozhodla, že má být přeřazený zpátky do věznice se zvýšenou ostrahou. Kottovi připomněla, že není možné porušovat normy výkonu trestu. „Soud přezkoumal žádost ředitele věznice na přeřazení do věznice se zvýšenou ostrahou a je důvodná. Teď bude na odsouzeném, jestli si znovu vybuduje podmínky pro přeřazení do věznice s ostrahou,“ zdůraznila Kordíková.

Nespokojený Kott si okamžitě podal stížnost. Jeho potrestání za mobil ve věznici tak bude ještě řešit odvolací soud.

Kott se s Kutílkem potkal ve věznici

Bývalý příslušník Veřejné bezpečnosti Kott je v současnosti popáté ve výkonu trestu, odsouzený byl celkem šestkrát. Právě ve vězení se na konci 80. let poznal s dalším trestancem Michaelem Kutílkem. Po amnestii se na začátku roku 1990 dali dohromady.

Na začátku května 1990 zavraždili vrátného v Nýřanech na Plzeňsku, kterému sebrali zbraň. Pak se vydali Tatrou 613 do Prahy. V Plzni zastavili dvěma mladým stopařkám, které zabili v lesích u Zbirohu. V Praze zastřelili a okradli taxikáře. Cestou zpátky na parkovišti u Kařezu na Rokycansku jeden z nich střelil do hlavy řidiče kamionu z Anglie, pak společně vykradli kabinu. Muž však průstřel jako zázrakem přežil.

Z kabiny kamionu tehdy ukradli autíčko, které se stalo dvojici osudným. Když vyšetřovatelé jeli za Kottem kvůli ověření některých informací, na dvorku domu si s autíčkem hrálo malé dítě.

Policisté zadrželi Kotta i Kutílka 4. května 1990. První sériové vrahy z doby po sametové revoluci poslal v roce 1995 soud pravomocně do vězení na doživotí.

Kutílek se později přiznal ještě k jedné vraždě v Plzni z jara 1990. Ale bylo to až v době, kdy čin byl promlčený. Dvojice se neúspěšně snažila o znovuotevření případu. Kutílek zemřel v roce 2017 ve vězení. Kott sám se ještě před třemi roky snažil o obnovu svého případu a také neuspěl.

