Zdobení kraslic plzeňskou seniorku uklidňuje, nemá čas na splín a nudu

„Nemám žádný splín, nemám žádné stresy, maluji ve dne v noci a je mi krásně,“ říká aktivní pětaosmdesátiletá seniorka, která se malování kraslic věnuje od té doby, co je v důchodu.

Velkou výhodou malování vajec je podle ní to, že se setká se spoustou lidí a netrpí, jak se to někdy seniorům stává, osamělostí či trudomyslností. A jak vše začalo? „Vnuci přišli jednou ze školy a měli za úkol vyzdobit vajíčka, tak jsem to zkoušela a zkoušela, až jsem se do této činnosti zamilovala. Někdo se diví, jak můžu takovou piplačku dělat, ale já odpovídám, že se tím uklidňuji,“ vypráví seniorka.

Protože se vosk na vajíčku snadno rozteče, přesedlala Marie Kučerová nakonec na akrylové barvy a s těmi pracuje dodnes. „Akrylová barva je výraznější a trvanlivější, vosk časem může opadat nebo se oloupat, akryl je napořád,“ vysvětlila seniorka.

Slepičí, husí, pštrosí i křepelčí

Vajíčka zdobí jehlou zapíchnutou v násadce, což je náčiní vlastní výroby. Rozmanité vzory jsou prý výsledkem jen její fantazie. „Nemám žádné vzorníky, zkrátka vezmu kraslici a maluji, co mě napadne,“ vypráví usměvavá žena.

Zdobí nejen slepičí, ale i husí vejce, které bere například z chovu v Nových Dvorech. „Poslala jsem tam syna a on mi před lety přivezl 300 vajec, které jsem navrtala, vyfoukla, vypláchla dezinfekcí a trvalo pět let, než je zpracovala,“ vypráví Kučerová.

Kromě slepičích a husích zdobí i pštrosí vejce, které kupuje třeba na farmě v Horšovském Týně, loni přibrala do sbírky i křepelčí. „I když jsou malá, je na ně třeba nejvíc energie a trpělivosti,“ vysvětluje seniorka. Když se odečte čištění vajec a jejich příprava, malování jedné kraslice jí trvá dvě až tři hodiny.

Za rok umělkyně ozdobí asi 500 vajec, v jednom rekordním roce zvládla vyrobit dokonce tisíc kraslic. V létě prý vajíčka vrtá, vyfukuje, čistí a barví základní barvou, v zimě pak tvoří a připravuje se na Velikonoce, kdy jezdí z jedné akce na druhou. Pravidelně je však zvaná i na další akce během roku, jako byl například loni na podzim Víkend otevřených ateliérů, kdy své umění představovala v plzeňském centru Papírna.

Seniorka vejce nejen zdobí, ale učí to i další zájemce na různých workshopech, v muzeích, v zoo Plzeň, kam jezdí 18 let. „Jezdím zdobení předvádět po muzeích například v Rokycanech, Horšovském Týně, Blovicích, Nepomuku, nedávno jsme byli poprvé i v Rožmitále,“ vypráví.

K vidění bývá i na dalších akcích, jako je Veletrh cestovního ruchu v Plzni, kde vždy tráví několik dní. Výsledkem bývá pozvání na další akce. Svoje umění předávala tedy třeba i v Bratislavě, na svatováclavských slavnostech na velvyslanectví ve Vídni či v Regensburgu.