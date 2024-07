Pět starostů z regionu se střetne v Plzeňském kraji v letošních volbách do Senátu

Do senátních voleb za obvody Rokycany a Domažlice se hlásí patnáct lidí. Při volbách se odehrají dva pokusy o obhajobu, jeden o návrat a řada další pokusů prorazit do nejvyššího patra politiky. V Plzeňském kraji se volby do Senátu uskuteční ve volebních obvodech Rokycany a Domažlice. V prvním kole se bude hlasovat ve dnech 20. a 21. září, ve druhém pak o týden později.