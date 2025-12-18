Stále není jasné, proč v sauně zemřeli dva lidé, pitva otravu vyloučila

Příčina úmrtí dvou lidí v soukromé sauně v Plzni na Roudné dál zůstává nejasná. Policisté v případu ze začátku prosince už vyloučili cizí zavinění a pitva neprokázala ani otravu nebezpečným plynem.

„Policisté na základě výsledků soudní pitvy a provedeného šetření přímo na místě události vyloučili jako možnou příčinu úmrtí otravu nebezpečnými plyny,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

V sauně v plzeňské čtvrti Roudná našli ve čtvrtek ráno dva mrtvé, muže a ženu. (4. prosince 2025)

Kriminalisté ještě tentýž den, kdy byla dvojice nalezena mrtvá, předběžně vyloučili, že by se na jejich smrti podílel někdo další. Nyní to i definitivně potvrdili. „Na těle zemřelých osob nebyly zjištěny známky cizího zavinění,“ dodala mluvčí.

Co bylo přesnou příčinou tragédie tedy stále není jasné. Kriminalisté na případu dále pracují. „Prověřují veškeré okolnosti,“ uzavřela Raindlová. Pracují také s verzí, že dvojice užila drogy.

Sex, drogy a několik podezřelých úmrtí. Sauna v Plzni svůj skutečný účel maskuje

Těla hostů soukromé sauny na Roudné, čtyřiadvacetileté ženy a jednačtyřicetiletého muže, našli 4. prosince v pronajatém pokoji ve druhém patře. Žena byla už v místnosti před saunou, kam ji vytáhl svědek, který oba mrtvé našel, a muž byl ještě uvnitř sauny. Na pokoji se údajně v noci odehrál večírek s účastí více lidí.

Nejde přitom o první takový případ. Loni v červenci ve stejné sauně našli na podlaze bezvládné tělo čtyřicetiletého Ukrajince. Kriminalisté tehdy předběžně vyloučili cizí zavinění. Jak zemřel, nezveřejnili. Podle informací iDNES.cz byl muž tehdy pod vlivem pervitinu. Na pokoji s ním byla dívka, která utekla, když zjistila, že je mrtvý.

Podnik mnohokrát řešila policie i kvůli násilí, vydírání, drogám či prostituci.

