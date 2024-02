Po hádce s družkou si vzal syna jako rukojmího. Nade vše ho miluji, líčil u soudu

Dramatické chvíle se odehrály 2. srpna ráno v rodinném domě v Křimicích. Podle spisu Jan T. fyzicky napadl svoji družku a způsobil jí hematomy na rameni a krku. Útoku předcházela hádka kvůli jejich společnému soužití.

„Hádka byla natolik intenzivní, že otec obžalovaného muže ze strachu, jak se bude situace vyvíjet, rozrazil dveře do kuchyně, kde dvojice byla. Poté se muži začali hádat. Jan T. nakonec vzal do náruče svého šestiměsíčního syna a vyhrožoval, že pokud mu nedovolí odejít, zabije ho. Otevřel okno ve výšce 165 centimetrů nad zemí, vylezl skrz něj, naložil dítě do auta, respektive je položil na sedadlo, a odjel s ním neznámo kam,“ stojí ve spisu.

Jednatřicetiletého muže s dítětem začali okamžitě hledat policisté. Vzápětí zjistili, že auto, kterým muž odjel, je zaparkované nedaleko domu, a že tedy musel dál jít se synem pěšky. Prohledávali proto pomocí vrtulníku i dronů místa, kde by se dvojice mohla nacházet.

Nikoho jsem k ničemu nenutil, tvrdí obžalovaný

Po chvíli byli policisté úspěšní, oba našli v pořádku v jednom baru. Miminko předali matce a muže podrobili testu na omamné a psychotropní látky. Test měl pozitivní hodnoty na THC, kokain a amfetamin. Státní zástupce muže viní ze zločinu braní rukojmí.

Obžalovaný v úterý u soudu řekl, že se cítí nevinen. „To, co je v obžalobě a jak je to tam popsané, není pravda. Nikoho jsem k ničemu nenutil, nevyhrožoval jsem, nikomu jsem nechtěl ublížit. Syna nade vše miluji, jeho narození bylo pro mě nejšťastnějším dnem v životě,“ četl muž.

Dodal, že s družkou žil do doby, než byl vzat do vazby, 12 let. „Měl jsem práci, nemám žádné dluhy ani exekuce. Chtěl bych být doma s rodinou a žít normální život,“ uzavřel muž s tím, že na otázky soudu a státního zástupce nebude odpovídat.

Vypovídat odmítla také družka obžalovaného. S mužem chce žít i nadále.

Žalobce muže viní také z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Toho se dopustil loni v květnu, když opilý řídil motorku, nezvládl řízení a při průjezdu křižovatkou s ní spadl. Nadýchal 1,13 promile alkoholu.

Státní zástupce pro muže navrhuje úhrnný trest v délce pěti let s vykonáním ve věznici s ostrahou. Soud dnes Jana T. propustil z vazby.

