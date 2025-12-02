U Rozvadova otevřeli největší dálniční parkoviště, ocení ho zejména kamioňáci

Stavbaři v úterý otevřeli na dálničním přechodu do Německa v Rozvadově na Tachovsku přestavěné parkoviště. Ocení ho zejména kamioňáci, pro které se tam zvýšil počet parkovacích míst na odjezdu z ČR z původních 99 na 206.

Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připomněl, že v České republice je dlouhodobě nedostatek parkovacích míst u dálnic. Nově otevřená plocha v Rozvadově je podle jeho slov momentálně největší tuzemské dálniční parkoviště.

„Rozvadov je jedno z míst, kde se snažíme splatit dlouhodobý dluh s nedostatkem parkovacích míst pro nákladní i osobní dopravu. Na dálničním přechodu Rozvadov právě nyní zprovozňujeme přestavěné parkoviště na pravé straně (na odjezdu z České republiky - pozn. red), kde je nově přes 200 stání pro nákladní automobily a téměř 100 strání pro osobní,“ vypočítal Adam Koloušek z ŘSD.

Součástí rozšířené rozvadovské odpočívky je i dětské hřiště, odpočinková zóna, zastřešená posezení nebo korporátní toalety. Mezi stáními zasadí ještě stromy. (2. prosince 2025)
Po kompletní rekonstrukci odpočívky na pravé straně dálnice D5 se rozrůstá počet parkovacích stání pro nákladní automobily z původních 99 na 206. (2. prosince 2025)
Součástí rozšířené odpočívky je také klidová zóna. (2. prosince 2025)
Přípravné práce na dálničním parkovišti ve směru do Německa začaly už loni. Specializovaná firma postupně zdemolovala roky opuštěné a chátrající budovy, které celníci a policisté opustili po vstupu České republiky do Schengenského prostoru.

V uvolněném prostoru vznikla parkovací místa zejména pro kamiony. Rozšířené a osvětlené parkoviště s několika ostrůvky se zelení, lavičkami a také s toaletami i pro tělesné hendikepované budovaly stavební firmy od letošního jara.

Pomoc kamioňákům. Na dálniční odpočívce u Rozvadova jich zaparkuje dvojnásobek

Oproti stavu ze začátku letošního roku je počet parkovacích míst pro kamiony mířící do Německa více než dvojnásobný. „V odpočinkových zónách ale i v ostrůvcích mezi stáními budou vysázené stromy. Celý areál odpočívky bude oplocen, vybaven moderním LED osvětlením a systémem pro sledování obsazenosti, jehož součástí bude i telematický systém určený k rozřazování nákladních vozidel do jednotlivých řad a mezi jednotlivé odpočívky,“ vypočítal Koloušek.

Řidiči vjížděli do staveniště

Milan Krbec ze společnosti Strabag řekl, že jim přestavbu a zvětšování parkoviště komplikovali šoféři, kteří nerespektovali dopravní značení a vjížděli i do staveniště.

„Byla to výzva, stavěli jsme při částečném zachování provozu. V poslední době nám příliš nepřálo počasí, operativně jsme řešili přesuny techniky, ale stavbu otevíráme včas,“ řekl v úterý na místě Milan Krbec, technický vedoucí provozní jednotky společnosti Strabag v Plzni

Ještě dopoledne, před otevřením parkoviště kamionům, pracovníci firem stříkali na nedávno položený asfaltový povrch šipky dopravního značení, na betonových plochách stříkali poslední čáry oddělující jednotlivá parkovací stání.

7. března 2024

Na výjezdu z rozšířeného dálničního parkoviště přibyla dlouhá rampa, ze které budou moci v zimě nejméně dva kamioňáci najednou zbavovat tahače i návěsy čerstvě napadaného sněhu.

V příštím roce by se stavbaři měli pustit do rozšíření parkoviště na příjezdu z Německa. To bude ještě větší, než to v opačném směru. Projekt tam počítá s 308 parkovacími místy pro kamiony - nyní jich je tam 106. Výrazně přibyde i míst pro osobní auta, namísto 24 jich tam podle projektu bude 131.

„Po dokončení přestavby celé rozvadovské odpočívky v příštím roce budou mít řidiči nákladních automobilů možnost využít až 509 parkovacích stání, rekonstrukcí tak celkem přibude na obou stranách dálnice 232 nových stání pro nákladní automobily,“ řekl Adam Koloušek z ŘSD.

Kompletní rekonstrukci odpočívek na obou stranách dálnice D5 u hranice s Německem provádějí firmy STRABAG a SUPTel, v tendru zvítězily s cenou 648 milionů korun bez DPH.

