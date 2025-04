Zdrogovaný muž najížděl autem do dveří podniku, kde předtím napadl recepční

Policisté přijali oznámení o řádění třiadvacetiletého muže na tísňové lince ve čtvrtek. Když na místo dorazily policejní hlídky, byl už dotyčný zadržen ostrahou podniku, která ho policistům předala s tím, že svým jednáním ohrozil několik lidí. Po zadržení se muž podrobil testu na omamné a psychotropní látky, který byl pozitivní na amfetaminy.

“Vše mělo začít ve čtvrtek dopoledne, když muž fyzicky napadl recepční v podniku, a to údery do tváře. Ostraha ho vyvedla z objektu na parkoviště. Muž usedl do svého vozidla a odjel. Na místo se ale vrátil a dožadoval se vstupu,“ popsala policejní mluvčí Hana Kroftová.

Poté co neuspěl a ostraha ho opět vyvedla na parkoviště, usedl do svého vozidla a rozjel se proti vchodovým dveřím, najel do nich a pak z místa ujel.

“Jeho nezákonné chování pokračovalo, když se po pár minutách vrátil a rychlou a velmi nebezpečnou jízdou ohrozil několik lidí, kteří stáli u vchodových dveří. Dvě ženy naštěstí stačily před rozjetým vozidlem uskočit a muž s ním narazil do stěny objektu,“ doplnila mluvčí.

Případ si od samotného počátku převzali kriminalisté, kteří se jím od čtvrtka intenzivně zabývají. Řádění muže se naštěstí obešlo bez zranění, ale škoda, kterou způsobil, byla předběžně vyčíslena na částku nejméně jeden milion korun.

Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání muže pro spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci. V sobotu byl státnímu zástupci spolu se spisovým materiálem předán i podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.