Silničáři demolují bývalou celnici na Rozvadově, místo ní rozšíří odpočívku

Nůžky na konce ramene bagru se zakusují do stěny. Pak se rameno zvedá a mezi sevřenými čelistmi je kus železa. Stroj se otáčí, kov ukládá na jednu hromadu. Pak se nůžky zakousnou do betonu kousek pod vrcholem zdi. Poprvé. Podruhé. To samé ještě na druhé straně zdi.

Rameno s nůžkami se přesouvá na prostředek překladu, který tvořil část stropu. Nejprve asi pět metrů dlouhý kus z betonu s železem uvnitř nadzvedne. Pak usadí zpátky, nakloní a po chvíli už jej přenáší na zem.

Jedna hromada je pro železo, druhá po zateplovací vatu, další pro kabely, jiná pro zbytky zdiva. Už při demolici muž ovládající pásový strom třídí vzniklý odpad.

Stavbyvedoucí Milan Rypar říká, že tato budova se bourá dobře. „Je nízká, není nijak složitá. Není tam tolik příček, protože uvnitř byla hala, půjde to docela dobře. Strojník musí přijít na to, jak je postavená, co a jak musí dělat, co a jak sundávat,“ popsal stavbyvedoucí.

Možná v polovině příštího týdne by první budova mohla úplně zmizet. Mnohem náročnější bude rozebrání sousední patrové stavby. Z té dělníci vyklízejí vše, co sami mohou. Odmontované už jsou jsou všechny radiátory, postupně budova přichází o okna, do jednoho místa snášejí dveře z celé budovy. Dělají vše proto, aby při začátku demolice tam stála jen holá stavba.

Navýšení kapacity parkovacích míst na 500

„To bude práce asi na měsíc. Jsou tam části z monolitu, ještě přesně nevíme, jak tohle přesně půjde dělat. V současné době sundáváme obklady z fasády, musíme pak vyndat zateplení, musíme vyčistit a kompletně rozebrat střechu, protože je tam polystyren,“ dodal stavbyvedoucí Rypar.

Ředitelství silnic a dálnic nechává roky nepoužívané a chátrající budovy zbourat. Místo nich budou nová parkovací místa a zázemí pro řidiče.

„Naším cílem je výrazné navýšení kapacity pro parkování a zkulturnění celého místa. V celé republice podle některých odhadů v současné době chybí kolem 1300 parkovacích a odstavných míst pro kamiony a těžkou nákladní dopravu. Nejrychlejší způsobem je úprava stávajících prostorů. Tady na Rozvadově bouráme starou celnici a pokračovat se bude demolicí ještě dalších budov. Máme připravené podklady pro získání stavebního povolení, abychom tu výrazně navýšili počet parkovacích míst. Jediné sociální zázemí je tu na čerpací stanici, což při takovéto kapacitě je nedostatečné. Nově tu vzniknou toalety, sprchy, obchod. Prostředí bude kulturnější. Zlepšíme parkování a doplníme tu i zeleň,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Zatímco v současné době je na parkovištích na vjezdu do České republiky z Německa i na výjezdu do Německa dohromady přes 250 parkovacích míst pro kamiony, v roce 2026, po dokončení přestavby, by jich tu mělo být už kolem 500.

Odhady nákladů na kompletní přestavbu se pohybují ve stovkách milionů, nemělo by to přesáhnout půl miliardy korun. Ve směru na výjezdu z Čech čeká demolice čtyři budovy, na vjezdu pak pět.

„Hodně nám záleží i na prvním dojmu, který lidé získají při vjezdu do České republiky,“ uvedl Rýdl.

ŘSD počítá, že v následujících letech by na hlavních dálničních tazích mohlo vyrůst kolem dvou tisíc parkovacích míst pro kamiony. „Česká republika je dálniční křižovatkou. Mnoho řidičů tvrdí, že nemá kde zaparkovat a čerpat bezpečnostní přestávky. Pak parkují kamiony v místech, kde je to zakázané, i na nájezdech a sjezdech z dálnic, což je velice nebezpečné,“ upozornil Rýdl.